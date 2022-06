Buick Wildcat EV : un aperçu du premier véhicule électrique de Buick

La marque Buick continue de se réinventer. Sa gamme ne compte désormais que des VUS et 73% de ses ventes proviennent de clients qui ne possédaient pas un véhicule Buick auparavant.

Une plus grande transformation reste toutefois à venir : tous les modèles deviendront 100% électriques d’ici 2030, a annoncé mercredi le vice-président mondial de Buick, Duncan Aldred.

En cours de route, Buick adoptera dès l’an prochain un nouveau logo (pour la première fois depuis 1990) ainsi qu’une nouvelle image de marque appuyée par un lettrage et des couleurs plus modernes. Ses entités physiques (comme les concessionnaires) et numériques (notamment sur le plan du marketing) évolueront en même temps.

Photo: Buick

Les futurs véhicules électriques de Buick porteront l’appellation Electra, faisant ainsi revivre un morceau important de l’histoire de la marque. Le premier arrivera sur le marché nord-américain en 2024.

Un aperçu avec le concept Wildcat EV

Naturellement, le virage électrique de Buick se caractérisera par une nouvelle approche en matière de design. La compagnie a dévoilé le concept Wildcat EV qui, bien qu’il prenne la forme d’un coupé ultra futuriste, donne quand même un avant-goût, selon la directrice exécutive du design de Buick, Sharon Gauci.

Photo: Buick

À propos, Buick utilise le nom Wildcat pour des concepts depuis aussi loin que 1953. Celui-ci se veut une expression très dynamique de ce que les designers ont en tête pour les modèles Electra à venir. On remarque que la partie avant est beaucoup plus agressive que celle des véhicules Buick actuels. Les phares et les feux en forme de crochet attirent également l’attention et leur allumage est chorégraphié pour accueillir le conducteur à l’approche du véhicule.

Une partie du toit se soulève en même temps que la portière s’ouvre pour faciliter l’accès à bord, chose qu’on ne verra certainement pas sur un éventuel modèle de production. Idem pour les caméras qui remplacent les rétroviseurs extérieurs. Ce qui est intéressant, par contre, c’est l’indicateur du niveau de charge de la batterie sur la vitre du hayon.

Photo: Buick

Quant au décor intérieur, les sièges radicalement sculptés sont séparés par une console qui s’étire jusqu’à l’arrière et dont la partie avant fusionne avec un écran tactile pour les réglages du véhicule. La combinaison des couleurs est inspirante et on salue le travail des designers pour leur superbe intégration de la large interface numérique dans la planche de bord. Pour les conducteurs stressés, un mode Zen atténue l’éclairage, diffuse des fragrances apaisantes et active les sièges massants.

Buick n’a partagé aucun détail technique, mais confirme que son premier véhicule électrique en 2024 reposera sur la plateforme Ultium de GM. Ne manquez pas notre galerie de photos pour admirer le concept Wildcat EV sous tous les angles.

