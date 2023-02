Buick Encore GX 2024 : nouvelle allure et version luxueuse Avenir

À la suite du dévoilement la semaine dernière du Chevrolet Trailblazer 2024 modernisé, nous nous attendions à ce que son jumeau mécanique reçoive à son tour une mise à jour. C’est maintenant fait.

Voici le Buick Encore GX 2024, présenté aujourd’hui au Salon international de l’auto de Toronto.

Malgré son statut de véhicule d’entrée de gamme, il s’agit du premier modèle à arborer le nouveau logo de Buick en Amérique du Nord. La partie avant redessinée s’apparente à celle du Buick Envista pour le marché chinois et du concept électrique Buick Wildcat EV, aperçu au dernier Salon de l’auto de Montréal. Les phares amincis et la calandre redessinée lui donnent plus de caractère.

Photo: Buick

À cela s’ajoutent de nouvelles roues en alliage dont le diamètre varie de 18 à 19 pouces. L'arrière reprend le logo de Buick avec le nom de la marque en plein centre du hayon, puis intègre des feux actualisés.

Le modèle en rouge sur les images est le Sport Touring, accentué par plusieurs garnitures au fini noir lustré, tandis que celui en bleu orné de chrome est la nouvelle version haut de gamme Avenir, une première pour l’Encore GX qui rejoint ainsi ses grands frères Envision et Enclave.

Photo: Buick

Habitacle plus techno

Le Buick Encore GX 2024 est également le premier modèle Buick sur le continent à offrir le nouveau concept de décor intérieur avec le dit « cockpit virtuel » de la marque. On parle ici d’une instrumentation numérique configurable de 8 pouces et d’un écran central tactile de 11 pouces orienté vers le conducteur, tous les deux placés côte-à-côte derrière une même surface vitrée.

Le système multimédia repensé qui anime le tout adopte une nouvelle présentation, un écran d’accueil personnalisable et des fonctions plus facilement accessibles. L’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto se fait désormais sans fil.

Photo: Buick

Notons par ailleurs des matériaux plus raffinés et les coutures à motif unique, particulièrement dans la version Avenir. Celle-ci comprend aussi une finition deux tons beige et noir ainsi que des sièges avant avec huit réglages électriques. En outre, les appuie-têtes ont des logos cousus et un volant sport à base plate se retrouve dans la version Sport Touring.

Un seul moteur

Pour 2024, l’Encore GX élimine le moteur de 1,2 litre et ne conserve que celui de 1,3 litre, ce qui est une sage décision. Ce bloc turbocompressé à trois cylindres (on préfèrerait quatre) génère encore une fois 155 chevaux et 174 lb-pi de couple. Les versions à traction utilisent une boîte à variation continue, tandis que celles avec le rouage intégral (dont les Sport Touring et Avenir) reçoivent une automatique à neuf rapports.

Photo: Buick

Pour le reste, les changements sont minimes. Un ensemble de six dispositifs de sécurité active et d’aide à la conduite demeure inclus de série. L’alerte d’angle mort, le régulateur de vitesse adaptatif et le rétroviseur numérique sont optionnels.

Le Buick Encore GX 2024 entrera en production en mars et sera lancé sur le marché vers la fin du printemps. Ses prix seront annoncés d'ici là.

En vidéo : Top 10 des VUS et multisegments les moins chers en 2023