Buick Envista 2024 : on est loin de l’Encore!

Buick dévoile aujourd’hui le successeur de l’Encore, qui a été abandonné au terme de l’année-modèle 2022 après avoir connu un bon succès au Canada.

Baptisé Envista et attendu sur le marché cet été, ce tout nouveau modèle sous-compact d’entrée de gamme partage plusieurs éléments de design avec l’Encore GX 2024 redessiné, qui arrivera chez les concessionnaires vers la fin du printemps. Il se distingue toutefois avec sa silhouette plus sportive de type coupé.

Trois versions figurent au menu : Preferred, Sport Touring (ST) et Avenir. La seconde affiche des touches de noir et la dernière privilégie le chrome sur une carrosserie de couleur uniforme. Toutes incarnent la nouvelle image de Buick et arborent son nouveau logo juste devant le capot.

Photo: Buick

On aime les phares et les feux arrière étirés à l’horizontale, tout comme le contour supérieur des vitres latérales qui se prolonge vers le coffre pour accentuer l’allure profilée de l’Envista. Notons que les jantes disponibles mesurent 18 ou 19 pouces.

Plus d’espace et de connectivité

À l’intérieur, la présentation du Buick Envista se veut franchement plus moderne que celle du défunt Encore et rejoint davantage l’Encore GX 2024, du moins pour ce qui est du tableau de bord numérique configurable de 8 pouces et de l’écran central tactile de 11 pouces orienté vers le conducteur, tous les deux placés côte-à-côte derrière une même surface vitrée.

Le système multimédia repensé qui anime le tout comprend la reconnaissance vocale, un écran d’accueil personnalisable et des fonctions plus facilement accessibles. L’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto se fait sans fil.

Photo: Buick

Le volant à base plate confère à l’Envista un petit côté sport. Idem pour les coutures et les emblèmes contrastants sur les sièges. Par ailleurs, sans donner les dimensions, Buick parle d’un empattement allongé qui procure un meilleur dégagement pour les jambes, comparable à celui d'un VUS compact.

Un hayon électrique en option permet l’accès au coffre, qui possède un volume de 586 litres. Le fait de rabattre les dossiers arrière 60/40 donne un total de 1 190 litres (environ 200 de moins que dans l’Encore) et accommode des objets de 7,5 pieds en diagonale.

Un seul petit moteur

À l’instar du Chevrolet Trax 2024 de nouvelle génération, l’Envista se contente d’un petit moteur turbocompressé à trois cylindres de 1,2 litre. La puissance et le couple s’élèvent respectivement à 136 chevaux et 162 lb-pi, ce qui est bien en-deçà des 155 chevaux et 177 lb-pi du quatre cylindres de 1,4 litre qu’offrait Buick dans l’Encore.

Une boîte automatique à six rapports est incluse et seules les roues avant entraînent le véhicule. Il ne sera pas possible d’avoir un rouage intégral. La compagnie promet une consommation d’essence moyenne d’environ 7,8 L/100 km (chiffre exact à venir).

Photo: Buick

Un point fort est l’éventail de dispositifs de sécurité et d’aide à la conduite. Au Canada, toutes les versions comprennent l’avertisseur de changement de voie avec surveillance des angles morts, l’alerte de circulation transversale arrière et le régulateur de vitesse adaptatif.

« Quand on considère tout ce que l’Envista a à offrir, incluant son design remarquable, sa technologie de série et son luxe abordable, c’est difficile de trouver mieux dans la catégorie », affirme le vice-président de Buick, Duncan Aldred.

Le Buick Envista 2024 entrera en production au mois de mai et sera en vente cet été. Ses prix canadiens restent à confirmer, mais naturellement, il coûtera moins cher que l’Encore GX, dont le modèle sortant débute à 26 748 $.

