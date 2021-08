Chevrolet Equinox 2022 : cinq choses à savoir

Rafraîchi avec un an de retard à cause de la pandémie de COVID-19, le Chevrolet Equinox reçoit une mise à jour esthétique de même que technologique pour l’année-modèle 2022.

Voici cinq choses à savoir sur le Chevrolet Equinox 2022.

Design actualisé

Quelques changements esthétiques ont été apportés à l’Equinox, notamment avec une devanture redessinée. Les phares à DEL retiennent une forme similaire, quoiqu’un peu plus élancés.

Photo: Chevrolet

La calandre est aussi « plus dynamique » selon Chevrolet, et les carénages situés à l’avant et à l’arrière ont été revus.

La version RS est dorénavant disponible dans la gamme de l’Equinox. La mouture ajoute une série d’éléments de design . À l’extérieur, la calandre est noir lustré, les jantes mesurent 19 pouces et les emblèmes sont noirs.

À bord de l’habitacle, nous retrouvons des signatures stylistiques comme le pommeau de vitesse RS ainsi que des surpiqûres rouges sur les sièges et le volant. Par ailleurs, la variante haut de gamme Premier recevra aussi une mise à jour esthétique qui inclut entre autres une calandre noir lustré avec des garnitures chromées.

Photo: Chevrolet

Un seul moteur au menu

L’Equinox 2022 est muni d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre. Ce dernier produit 170 chevaux et 203 lb-pi de couple. Le tout est jumelé à une transmission à six rapports. Le client pourra choisir entre un rouage à traction ou intégral.

Sur le plan de la consommation, les versions à roues motrices avant enregistrent une cote de 8,4 L/100 km, alors que les moutures à traction intégrale montent à 8,8 L/100 km.

Photo: Chevrolet

VUS pratique

Étant un VUS compact, l’Equinox peut accueillir un maximum de cinq passagers. En termes d’espace de chargement, le coffre a un volume de 846 litres. En rabattant les sièges, la capacité augmente à 1 809 litres. La banquette est séparée à la manière 60/40.

L’Equinox peut tirer jusqu’à 680 kg (1 500 lb). Des rails de toit sont optionnels et aucun ensemble de remorquage n’est disponible.

Photo: Chevrolet

Habitacle moderne

Le VUS de la marque au nœud papillon suit la tendance du marché avec l’intégration de nombreuses commodités et technologies. On y retrouve un écran de 3,5 pouces (ou 4,2 pouces en option) situé dans l’instrumentation du tableau de bord.

L’infodivertissement, quant à lui, est offert de base avec un écran de 7 pouces. Les moutures intermédiaires ont droit à 8 pouces, et les variantes les plus huppées peuvent avoir ce même écran en haute définition.

Les applications Apple CarPlay et Android Auto fonctionnent sans fil de série. Un point d’accès Wi-Fi arrive également d’office. La chaîne hi-fi Bose et la recharge par induction pour téléphone mobile sont optionnelles.

Photo: Chevrolet

Une panoplie de technologies de sécurité

Le VUS arrive de série avec plusieurs technologies d’aide à la conduite : l’avertisseur de sortie de voie, le témoin de distance avec le véhicule qui précède, le freinage d’urgence automatique, le freinage de détection des piétons à l’avant, l’alerte de prévention de collision et les phares IntelliBeam.

D’autres systèmes sont disponibles dans les variantes plus huppées comme l’aide au stationnement à la conduite, l’alerte de circulation transversale arrière et l’alerte de changement de voie avec détection d’obstacle sur les côtés, pour n’en nommer que trois.

L’Equinox affiche un prix de base 26 498 $ (PDSF) avec sa version LS munie du rouage à traction. Le rouage intégral est aussi disponible. La version LT, également à traction, coûte 28 598 $. La version à quatre roues motrices est en option.

Pour les modèles haut de gamme, la nouvelle RS affiche un prix 33 798 $, alors que la Premier vaut 34 798 $.

