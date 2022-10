En studio : quel est l’avenir de la Chevrolet Bolt EV?

Avec l’arrivée prochaine du Chevrolet Equinox EV, les jours sont-ils comptés pour la Chevrolet Bolt EV? Nos animateurs Antoine Joubert et Mathieu Roy se penchent sur la question.

« Chevrolet ne veut pas admettre que la Bolt est un échec commercial », estime Antoine. Il poursuit en expliquant que le véhicule est populaire au Québec, mais peine à trouver preneur aux États-Unis. De plus, les délais pour obtenir le véhicule électrique passent d’un an à un an et demi.

Photo: Marc Lachapelle

Il s’agit d’une situation malheureuse, puisque le produit est loin d’être vilain. Au contraire, les Chevrolet Bolt affichent un historique de fiabilité reluisant.

Un nouveau joueur

Dernièrement, General Motors a dévoilé plusieurs nouveaux véhicules électriques munis de la plateforme Ultium s’ajouteront au catalogue. Celui qui nous intéresse est l’Equinox EV, un VUS qui offre une autonomie qui varie de 400 à 480 kilomètres, selon le constructeur. Chevrolet annonce un prix compétitif à 35 000 $.

Photo: Chevrolet

« C’est évident qu’avec un produit comme celui-là sur le marché avec lequel on tente de conquérir l’Amérique du Nord… la Bolt, c’est terminé! », remarque Antoine.

