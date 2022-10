Chevrolet Bolt EV : la production bondira de 75 % en 2023

Le constructeur américain General Motors vient d’enregistrer des ventes record pour sa Chevrolet Bolt EV (incluant la Bolt EUV) au troisième trimestre de 2022. Malgré une image ternie par le méga rappel de batteries et un futur plus qu’incertain, il semble que la petite voiture électrique soit loin d’avoir dit son dernier mot.

Après deux baisses de prix majeures en autant d’années (la deuxième uniquement aux États-Unis et non au Canada), l’engouement pour la Bolt EV est en hausse. GM s’attend à un autre record lors du quatrième trimestre, pour un total d’environ 44 000 unités vendues en 2022. Notez que plusieurs exemplaires incomplets n’attendent que quelques puces électroniques pour quitter l’usine et rejoindre leurs clients.

Encouragé par cette situation de « demande sans précédent », qui s’explique aussi par des prix plus élevés chez la concurrence, le fabricant dit maintenant qu’il prévoit d’augmenter la production des Bolt EV et Bolt EUV à plus de 70 000 unités en 2023.

Photo: General Motors

Pendant ce temps, les autres véhicules électriques de GM tournent au ralenti. Il ne s’est livré que 36 Cadillac Lyriq et 411 GMC Hummer EV aux États-Unis lors du dernier trimestre. Toutefois, les dirigeants évoquent déjà une nette augmentation pour terminer l’année. Dans le cas du Hummer EV, dont la prise de réservations a cessé après avoir atteint le plateau des 90 000, des quarts de travail vont s’ajouter en 2023.

GM assure du même souffle que la mise en marché l’an prochain des Chevrolet Silverado EV, Blazer EV (été) et Equinox EV (automne) se fera comme prévu, sans retard de production.

Ces modèles de nouvelle génération, tous basés sur la plateforme Ultium et employant une technologie de batterie plus avancée, sont appelés à devenir plus populaires que les Bolt EV et Bolt EUV. L’Equinox EV, par exemple, devrait avoir un prix de base entre 35 000 $ et 40 000 $ au Canada.

Et au fait, l’usine d’Orion au Michigan continuera d’assembler des Bolt pendant sa conversion aux camionnettes électriques, mais il ne semble y avoir aucun déménagement de prévu dans une autre usine de GM par la suite. Bref, même si la Bolt EV représente actuellement le meilleur achat de sa catégorie selon plusieurs, incluant l’équipe du Guide de l’auto, il ne s’agit plus que d’une solution de transition, visiblement.

