Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV 2023 : pas de baisses de prix comme aux États-Unis

Après avoir fortement réduit le prix de la Chevrolet Bolt EV pour 2022, soit de 6 800 $ au Canada, General Motors a décidé de faire de même pour l’année-modèle 2023… mais pas chez nous.

En effet, la Bolt EV ainsi que le multisegment Bolt EUV profitent de baisses de prix importantes aux États-Unis. On parle respectivement de 5 900 $US et 6 300 $US. Au Canada, c’est le statu quo.

« Chevrolet Canada planifie la tarification de son portefeuille pour son marché en fonction du paysage concurrentiel des VÉ au Canada. La Bolt EV et la Bolt EUV restent à des prix très compétitifs au Canada pour les clients à la recherche de VÉ à longue portée et technologiques à un prix abordable », explique le constructeur dans un courriel envoyé au Guide de l’auto.

Bref, Chevrolet ne voit pas la nécessité de baisser encore une fois le prix de ses deux modèles électriques au Canada dans le contexte actuel. Seule la Nissan LEAF, qui possède une autonomie largement inférieure (240-363 km au lieu de 417 km), est plus abordable que la Chevrolet Bolt EV.

Photo: General Motors

Pour 2023, celle-ci demeure donc offerte en une seule version appelée LT, qui coûte 38 198 $ plus les frais connexes de 2 150 $. De son côté, la Bolt EUV propose des versions LT et Premier dont le prix de détail suggéré s’élève respectivement à 40 198 $ et 43 698 $.

En passant, tous les modèles 2023 reçoivent une batterie corrigée à l’instar des quelque 142 000 exemplaires 2017 à 2022 rappelés par GM en lien avec un défaut de conception pouvant entraîner un incendie (plus d’une douzaine de cas avaient été répertoriés).

L’image des Bolt EV et Bolt EUV a été un peu ternie par ce rappel, mais les deux restent d’excellents véhicules électriques pour leur rapport qualité/prix et leur fiabilité. Cela dit, comme nous en avons parlé dans un article précédent, leur avenir est incertain, GM préférant miser sur ses modèles de nouvelle génération bâtis sur la plateforme Ultium, comme les futurs Chevrolet Silverado EV, Equinox EV et Blazer SS. D’ailleurs, les deux derniers se vendront eux aussi à un prix abordable, nous promet-on.

