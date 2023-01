Tesla Cybertruck : des livraisons cet été, production de masse en 2024

La licorne qu’est devenue le Tesla Cybertruck verra-t-elle enfin le jour cette année? Le lancement sur le marché du modèle de série a été repoussé à quelques reprises depuis le dévoilement du prototype en novembre 2019, passant de l’automne 2021 à l’été 2022, puis à l’été 2023.

En discutant des derniers résultats financiers de la compagnie cette semaine, le PDG de Tesla, Elon Musk, a dit s’attendre à ce que la production de la camionnette électrique controversée débute bel et bien cet été, sans être plus précis.

Toutefois, cherchant à tempérer les ardeurs des clients qui attendent impatiemment d’en prendre possession, Musk a laissé entendre qu’un petit nombre d’exemplaires seulement sortiront de l’usine d’Austin, au Texas, en 2023. « J’essaie toujours de ne pas trop mettre d’emphase sur le début de la production, car c’est toujours très lent à démarrer, a-t-il déclaré.

Selon lui, la production de masse ne commencera pas avant 2024, mais encore là, pas plus de précisions.

Photo: Tesla

À ce jour, plus de 1,5 million de personnes auraient fait un dépôt pour réserver leur copie du Cybertruck. C’est présentement possible de le faire sur le site web de Tesla Canada moyennant 150 $. Il va sans dire que les clients américains seront priorisés, donc ceux qui se trouvent au nord de la frontière devront patienter au moins jusqu’à l’an prochain, selon toute vraisemblance.

Quelque part entre maintenant et le début de la production cet été (à moins d’un autre report!), Tesla devrait dévoiler le modèle final du Cybertruck, puis confirmer ses spécifications et ses prix.

Il y a un peu plus d’un an, Musk a annoncé qu’une nouvelle version à quatre moteurs (un pour chaque roue) sortira de l’usine du Texas en premier. Elle remplacera la version à trois moteurs qui avait été promise au départ, celle avec un prix de 69 900 $ américains et une autonomie d’environ 800 kilomètres. On devine que le prix sera beaucoup plus élevé, mais reste à voir pour l’autonomie.

Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour de plus amples détails au sujet du Tesla Cybertruck.

