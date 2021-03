La startup Canoo dévoile sa propre camionnette électrique

Une autre compagnie se lance dans l’aventure des camionnettes électriques. La startup Canoo, basée à Los Angeles et déjà connue pour son partenariat avec Hyundai, annonce un modèle qui sera basé sur la même plateforme modulaire que ses deux autres véhicules dévoilés jusqu’à maintenant.

Sa camionnette, qui ne porte pas encore de nom officiel, devrait être produite et commercialisée aux États-Unis à partir de 2023, puis dans d’autres marchés par la suite. Les réservations débuteront dès ce printemps.

Aussitôt en voyant les images, on remarque que le design est très différent des autres camionnettes électriques à venir – beaucoup plus carrées comme le GMC Hummer EV et le Rivian R1T ou triangulaires comme le Tesla Cybertruck. À la manière du véhicule utilitaire urbain de Canoo, la partie avant rondelette et sans museau est tout à fait unique. La généreuse surface vitrée est également digne de mention.

Photo: Canoo

Les porte-à-faux presque inexistants laissent entrevoir un potentiel tout-terrain remarquable. Au niveau de la caisse, une rallonge intégrée permet d’étirer le plateau de six à huit pieds pour transporter par exemple des feuilles de contreplaqué. Le hayon en deux parties s’ouvre latéralement, tandis que les parois de la caisse comprennent une section repliable pouvant servir de tablette pour toutes sortes de tâches. Il y a même un tiroir intégré juste devant la roue arrière du côté gauche.

Revenons à l’avant où un panneau s’ouvre vers le bas pour créer une étagère et donner accès à un compartiment éclairé. Ça pourrait être un bon endroit pour ranger des outils ou d’autres équipements importants. Tout comme dans la caisse, il y a plusieurs prises de courant pour alimenter des appareils électriques.

Photo: Canoo

Par ailleurs, Canoo propose en option une plateforme multi-usages éclairée sur le toit, une boîte rigide qui vient se déposer sur la caisse et une plateforme plus longue permettant notamment d’installer une tente de camping au-dessus de la camionnette.

Côté performances, il est question d’un seul ou de deux moteurs électriques (au choix), avec une puissance et un couple allant jusqu’à 600 chevaux et 550 livres-pied. La charge utile s’élève à 1 800 livres, soit un peu plus qu’un Jeep Gladiator. Les roues de 18 pouces peuvent être chaussées de pneus tout-terrain. Quant à l’autonomie, Canoo parle de 320 kilomètres et plus – rien pour inquiéter la concurrence.

Les spécifications finales et les prix seront annoncés quelque temps avant le début de la production. Vous en pensez quoi?