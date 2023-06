Le patron de Ford ridiculise le Tesla Cybertruck avant sa sortie

Dévoilé sous forme de concept en novembre 2019, le Tesla Cybertruck a fait beaucoup de bruit en près de quatre ans. Le dévoilement du modèle de série aura finalement bientôt lieu et les premières livraisons devraient suivre dans les prochains mois, avait dit le PDG de la compagnie, Elon Musk, plus tôt cette année.

Par contre, la production de masse à l’usine d’Austin, au Texas, ne commencera pas avant 2024, sans plus de précisions de la part de Musk.

Ce dernier n’hésite pas à vanter le côté révolutionnaire de la camionnette électrique de Tesla, alors que ses détracteurs se moquent du design et de l’impact réel qu’elle aura dans le marché. Parmi eux : Jim Farley.

Photo: Tesla

Oui, le chef de la direction de Ford a déjà louangé le travail de Tesla dans certains domaines. C’est d’ailleurs lui qui a décidé que les futurs véhicules électriques de Ford allaient intégrer le connecteur NACS de Tesla afin de pouvoir se brancher aux bornes Supercharger. Toutefois, dans une entrevue diffusée sur le réseau CNBC mardi, Farley a tourné en ridicule l’idée que le Cybertruck puisse représenter une menace au F-150 Lightning.

« La réalité est que nous dominons le marché des camions et fourgons électriques, nous connaissons les clients mieux que quiconque, a-t-il déclaré. Si [Musk] veut créer un Cybertruck pour les gens de Silicon Valley, ça le regarde. »

Comparant le Cybertruck à « un produit de luxe cool qu’on laisse garé devant l’hôtel », le patron de Ford a ajouté que ce n’est pas sa façon de concevoir des camionnettes. « Je fais des camions pour le vrai monde qui font du vrai travail. »

Photo: Ford

Plus de 1,5 million de personnes auraient placé un dépôt pour réserver leur copie du Cybertruck, selon Electrek. Il est toujours possible de le faire sur le site web de Tesla Canada moyennant 150 $. Il va sans dire que les clients américains seront priorisés, donc ceux qui se trouvent au nord de la frontière devront patienter au moins jusqu’à l’an prochain, selon toute vraisemblance.

Les spécifications et les prix officiels restent à confirmer. En décembre 2021, Musk avait annoncé qu’une nouvelle version à quatre moteurs (un pour chaque roue) sortira de l’usine du Texas en premier. Elle remplacera la version à trois moteurs qui avait été promise au départ, celle avec un prix de 69 900 $ américains et une autonomie d’environ 800 kilomètres. On devine que le prix sera beaucoup plus élevé, mais reste à voir pour l’autonomie.

Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour de plus amples détails au sujet du Tesla Cybertruck.

