Tesla Cybertruck : les premiers modèles auront quatre moteurs

Depuis le mois d’octobre, le site web de Tesla n’affiche plus de spécifications pour le Cybertruck. La raison : le fameux camion électrique, lancé sous forme de prototype en novembre 2019 et dont le début de la production a été repoussé à 2022, est présentement dans sa phase finale et la compagnie s’affaire aux derniers ajustements.

Entre autres, on apprend maintenant qu’il y aura une nouvelle version à quatre moteurs (un pour chaque roue) et que celle-ci sortira de l’usine du Texas en premier. La nouvelle a été confirmée par le chef de la direction de Tesla, Elon Musk, lui-même.

Sans donner de chiffres, la compagnie précise que ce Cybertruck plus puissant et plus performant remplacera la version à trois moteurs qui avait été annoncée au départ, celle avec un prix de 69 900 $ américains et une autonomie d’environ 800 kilomètres. On devine que le prix sera plus élevé, mais reste à voir pour l’autonomie.

Qu’est-ce qui explique ce changement de dernière minute? C’est simple : la concurrence a forcé la main de Tesla. Le Rivian R1T et le GMC Hummer EV ont pris de l’avance sur le Cybertruck. Le premier possède quatre moteurs et le second, trois.

En outre, le nouveau Hummer avec son mode « Crab Walk » semble avoir rendu jaloux Elon Musk, qui confirme une fois de plus que le Cybertruck se dotera d’un système de direction aux quatre roues et pourra effectuer des déplacements en diagonale.

Photo: Tesla

Tesla a l’habitude d’être au devant de la courbe et de montrer l’exemple aux autres sur le plan technologique, mais on dirait que cette fois-ci, c’est plutôt l’inverse.

En passant, vous pouvez toujours faire une réservation, moyennant un dépôt remboursable de 150 $, sur le site de Tesla. Vous recevrez un avis l’an prochain lorsque viendra le temps de choisir votre configuration.

En vidéo: les Tesla Cybertruck au Québec, c'est pour quand?