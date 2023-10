Même Elon Musk se fait pessimiste à propos du Tesla Cybertruck

Ça fera quatre ans le 21 novembre que Tesla a dévoilé en grande pompe sa camionnette électrique Cybertruck sous forme de concept et le véhicule n’est toujours pas arrivé sur le marché, subissant retard après retard. Un premier exemplaire est sorti en juillet dernier de la méga-usine d’Austin, au Texas, mais purement pour rassurer les clients et les investisseurs.

Cette semaine, lors d’une conférence pour discuter des résultats de l’entreprise au troisième trimestre, le PDG Elon Musk a dit devoir « tempérer les attentes » de tout le monde à l’approche des premières livraisons du Cybertruck, qui sont finalement prévues le 30 novembre aux États-Unis.

« Nous avons creusé notre propre tombe avec le Cybertruck. C’est l’un de ces produits spéciaux qui n’arrivent qu’une fois pendant un long bout de temps et qui sont incroyablement difficiles à mettre en marché, à produire en grand volume et à rentabiliser », a-t-il déclaré, insistant sur les « défis de production énormes » que représentent sa conception bien particulière et ses nombreuses technologies de pointe.

Photo: AFP

Le réseau CNBC rapportait en août que Musk a informé ses employés par courriel que le Cybertruck devrait être conçu avec autant de précision qu’une brique Lego, soit avec des mesures qui ne peuvent varier de plus de 10 microns (un micron équivaut à un millième de millimètre), même si personne ne verrait la différence à l’œil nu.

Selon lui, Tesla mettra environ 18 mois pour faire de l’argent avec le Cybertruck une fois arrivé sur le marché. La production « de masse » censée débuter en 2024 se fera plus tardive. Quant à l’objectif précédemment annoncé de fabriquer 250 000 camionnettes par année à partir de 2025, ça semble plutôt irréaliste à ce stade-ci.

Musk a réitéré durant la conférence que Tesla détient plus d’un million de réservations pour le Cybertruck en ce moment. Évidemment, le nombre réel de commandes sera de loin inférieur. N’oublions pas que les spécifications et les prix définitifs du Cybertruck n’ont toujours pas été annoncés. Il y a aussi la concurrence des Ford F-150 Lightning et Rivian R1T, sans oublier le GMC Hummer EV et le Chevrolet Silverado EV à venir.

De façon globale, Tesla a publié au troisième trimestre un chiffre d’affaires (23,35 milliards $US) inférieur aux attentes des analystes, notamment en raison des coûts de production et d’entretien supérieurs de ses nouvelles usines ainsi que des réductions de prix sur ses modèles. La compagnie projette toujours de fabriquer 1,8 million de véhicules en 2023.

En studio : Tesla refuse d’interchanger une commande pour un client, que faire?