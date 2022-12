Combien coûte… le Lordstown Endurance 2023?

Étant membre du jury du North American Car, Utility and Truck of the Year (NACTOY), le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a pu essayer une camionnette 100% électrique destinée au marché américain, le Lordstown Endurance 2023.

« C’est un tout nouveau produit. Ça vient tout juste de débarquer sur le marché », explique Antoine. Lordstown est une jeune entreprise qui s’est associée avec Foxconn — qui fabrique notamment les iPhone et iPad — pour créer cette camionnette.

« La compagnie a un modèle d’affaire très spécifique pour le marché américain. Pour l’heure, on commercialise le véhicule en Ohio — où il est fabriqué —, mais également au Michigan et en Californie où [Lordstown] a des bureaux d’affaire », ajoute-t-il.

Photo: Antoine Joubert

Plus de 300 km d’autonomie

Puisque sa vocation est destinée aux marchés commerciaux, elle se vend uniquement en une seule configuration : une cabine multiplace, une caisse de 5,5 pieds et une teinte pour la carrosserie, le blanc.

Photo: Antoine Joubert

Et quelle est l’autonomie? « On dit chez Lordstown que l’utilisation quotidienne d’un produit comme celui-là ne dépasserait pas 125 à 150 miles (201 à 241 km), puisque les entreprises l’utiliseront de jour entre 8 h et 17 h ». Malgré tout, la batterie de 109 kWh lui permet de parcourir une distance d’environ 325 kilomètres.

Sinon, l’Endurance possède un moteur placé sur chaque roue, ce qui lui confère le rouage intégral.

Photo: Antoine Joubert

Typiquement camion

Le véhicule est conçu typiquement comme une camionnette traditionnelle, c’est-à-dire : un châssis à échelle, une suspension arrière à lames et un essieu rigide à l’arrière. Par ailleurs, la capacité de remorquage s’élève à 8 000 lb.

Quant à l’habitacle, il arbore une esthétique plutôt fonctionnelle. « La présentation intérieure, qui est quand même assez rustique, a un niveau de finition qui n’est certainement pas aussi [intéressant] que Ford », remarque Antoine.

Photo: Antoine Joubert

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Lordstown Endurance 2023… et dévoile sa gamme de prix!