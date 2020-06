Lordstown Endurance : un autre camion électrique se dévoile

Décidemment, le 25 juin est une grosse journée pour les camionnettes. Ce matin, Ram annonçait la venue du Rebel TRX à moteur Hellcat plus tard cet été. Ce soir, ce sera le dévoilement virtuel du Ford F-150 2021 de nouvelle génération.

Entre les deux, la jeune compagnie Lordstown Motors nous révèle tel que promis son tout premier modèle, la camionnette 100% électrique Endurance.

L’événement s’est déroulé au site même où se fera la production à compter de janvier 2021, c’est-à-dire l’ancienne usine General Motors de Lordstown, en Ohio, avec un discours du vice-président américain Mike Pence. Ça fait un gros changement de la défunte Chevrolet Cruze qui y était assemblée jusqu’à tout récemment.

Photo: Lordstown Motors

Malheureusement, le constructeur n’a pas vraiment donné plus de détails que ce qui était déjà annoncé.

Encore à l’état de prototype, le Lordstown Endurance utilise quatre moteurs-roues et devrait générer une puissance estimée à 600 chevaux. Il offrira un couple constant d’environ 2 000 livres-pied avec des pointes à 4 400 livres-pied, de quoi remorquer des charges de 7 500 livres.

Puisque de l’espace est libéré dans le châssis par l’absence de moteurs, les ingénieurs ont pu intégrer une plus grosse batterie. Or, l’autonomie projetée de 400 kilomètres risque d’en décevoir plusieurs – surtout avec un nom comme Endurance!

Photo: Lordstown Motors

En ce qui concerne le design, on peut dire que cette camionnette électrique est relativement conservatrice, à part le devant fermé et les phares très amincis. Lordstown a l’intention de cibler les gestionnaires de parcs de véhicules et les entreprises avant les particuliers, ce qui peut expliquer le tout.

On nous dit que les réservations déjà reçues permettent de remplir toute une année de production, soit environ 20 000 exemplaires.

Le prix de base du Lordstown Endurance devrait s’élever à 52 500 $US, ce qui est moins que le Rivian R1T et le Bollinger B1, mais plus que le fameux Tesla Cybertruck (39 900 $US). Viendront plus tard les GMC Hummer EV, Ford F-150 électrique, Nikola Badger et autres.

En vidéo: le Tesla Cybertruck au Québec, c'est pour quand?