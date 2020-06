Ford F-150 électrique : pas avant la mi-2022

Le Ford F-150 électrique, basé sur la 14e génération de la camionnette qui sera dévoilée le 25 juin, doit être le second modèle exclusivement à batterie à porter l’ovale bleu en Amérique du Nord, après le Mustang Mach-E.

Or, ne vous attendez pas à le voir arriver avant le milieu de l’année 2022 – tout comme le fourgon Transit électrique, d’ailleurs. C’est le chef des opérations de Ford, Jim Farley, qui a annoncé la nouvelle hier.

Autrement dit, le F-150 électrique devrait être six mois en retard – peut-être plus – par rapport à ses principaux rivaux, le Tesla Cybertruck et le GMC Hummer EV, attendus vers la fin de 2021. À moins bien sûr que ces deux modèles rencontrent des délais également. Tesla est toujours imprévisible, alors que chez General Motors, on assure pour l’instant que tout se déroule comme prévu du côté des futurs véhicules électriques.

Quant à Rivian, sa camionnette R1T était censée arriver sur le marché en 2020, mais ce sera plutôt au début de 2021 finalement.

Chose certaine, on est encore bien loin d’obtenir des détails techniques concernant le Ford F-150 électrique. N’oubliez pas qu’un F-150 hybride rechargeable doit être lancé dans l’intervalle – avec une très faible autonomie électrique, cependant. La compagnie risque de nous en dire plus sur ce modèle le 25 juin, alors c’est à suivre.

En vidéo : un Ford F-150 électrique à Pilote Académie