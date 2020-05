Le GMC Hummer EV aura un toit amovible

C’était hier que General Motors devait enfin nous dévoiler officiellement son futur GMC Hummer EV 2022, la réincarnation 100% électrique du célèbre et colossal VUS américain, dont on avait eu un aperçu dans une publicité lors du dernier Super Bowl.

Malheureusement, la pandémie du coronavirus a repoussé les plans du constructeur. Celui-ci a quand même décidé de nous montrer une facette très intéressante de son véhicule qui, rappelons-le, sera disponible tant en format camionnette que VUS.

Ainsi, à l’instar des Jeep Wrangler et Gladiator ainsi que du futur Ford Bronco, le GMC Hummer EV aura des panneaux de toit amovibles – quatre, pour être exact. À cela s’ajoute une barre en T à l’avant qui elle aussi peut être enlevée.

Voilà qui promet de rendre les excursions hors route aussi rafraîchissantes que silencieuses! Et avec quatre panneaux, on imagine qu’une personne seule n’aura pas trop de difficulté à les retirer ou à les remettre en place.

Pour le reste, GM demeure avare de détails et on ne sait toujours pas quand le dévoilement aura lieu. D’autres petits aperçus de la sorte pourraient suivre dans les semaines à venir.

Au cas où vous l’auriez oublié, plus de 2 milliards $US ont été investis dans le développement de ce qui sera un concurrent direct au Tesla Cybertruck. Les chiffres avancés sont hallucinants : plus de 1 000 chevaux, 11 500 livres-pied de couple et un sprint de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes.

Attendez-vous également à de gros pneus tout-terrain, à plusieurs crochets de remorquage et à l’ingénieux hayon MultiPro de GMC, tel que vu sur le Sierra. Le décor intérieur sera ponctué d’écrans massifs pour l’instrumentation et l’interface centrale. Le constructeur nous a bien démontré ce dont il est capable avec son tout nouveau Cadillac Escalade 2021.

En studio : l'arrivée du Cadillac Escalade 2021 et l'annonce du GMC Hummer 100% électrique