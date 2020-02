Le Nikola Badger est beaucoup plus beau que le Cybertruck

Une autre semaine se passe et un autre camion électrique défraye les manchettes. Cette fois, c’est au tour du Nikola Badger.

Le nom vous dit peut-être quelque chose. Cette compagnie basée à Phoenix, en Arizona, a dévoilé il y a quelques années un concept de semi-remorque électrique – à la manière de celui de Tesla – qu’elle compte produire dans un futur rapproché.

Quelle coïncidence, son nouveau concept Badger nous arrive moins de 90 jours après le lancement du controversé Cybertruck!

Au-delà du design, qui est fort plus attrayant que celui du monstre d’Elon Musk, avouons-le, le Badger suscite notre curiosité pour plusieurs raisons.

Photo: Nikola

D’abord, il propose deux groupes motopropulseurs bien distincts : un à batterie exclusivement (160 kWh) et un autre qui combine batterie et pile à combustible (120 kW). Le premier offrirait une autonomie de 480 kilomètres et le second, tenez-vous bien, de 965 kilomètres.

Ensuite, il y a la puissance : 455 chevaux en continu et des pointes à 906 chevaux. Le tout est appuyé par un couple de 980 livres-pied, soutient Nikola. Le résultat est une accélération de 0 à 96 km/h en 2,9 secondes (aussi rapide que le Cybertruck) et une capacité de remorquage supérieure à 8 000 livres (moins que les 14 000 livres du Cybertruck).

Le Badger serait conçu pour livrer une performance optimale dans toutes sortes de conditions et de températures (jusqu’à -30 degrés Celsius), allant des weekends de ski aux travaux de construction en plein été. Il pourrait aussi remplacer une génératrice de 15 kilowatts pendant environ 12 heures.

Photo: Nikola

En termes de dimensions, le Badger mesure 5,9 mètres de long, dont une bonne partie est accaparée par le devant et la cabine. La caisse de chargement fait cinq pieds.

Nikola dit travailler avec un autre constructeur automobile (sans le nommer) pour le développement et éventuellement la production du Badger. On ignore exactement quand le modèle de série verra le jour, mais des prototypes pourront être mis à l’essai lors de l’événement Nikola World 2020 en septembre et les réservations sont déjà acceptées.

Pour récapituler, il y aura le Badger, le Cybertruck, le Rivian R1T, le GMC Hummer EV, le Ford F-150 électrique, le Bollinger B1, le Neuron T.One ainsi que les camions de Karma Automotive et Lordstown Motors. Quel sera le prochain à se dévoiler?