GM change de logo et d’image pour sa transition électrique

À l’instar de quelques autres constructeurs automobiles sur le point d’entamer un nouveau chapitre de leur histoire (Volkswagen, Nissan, Kia), General Motors se dote d’un nouveau logo qui reflète sa transition vers les véhicules électriques et les technologies du futur.

Fini le carré bleu foncé et les lettres majuscules blanches qui caractérisent GM depuis 1964. À la place, on retrouve un cadre et des lettres minuscules bleu ciel (certains diront bleu électrique!) avec un contour plus arrondi. Seul le « m » est souligné et la barre représente la nouvelle plateforme Ultium. Aussi, les espaces vides dans cette lettre cherchent à reproduire les broches d’une prise électrique.

Le nouveau logo et la nouvelle image de GM seront visibles sur son site web réinventé – à compter du 11 janvier aux États-Unis et dans les autres marchés plus tard en 2021. Les visiteurs pourront y découvrir toutes les dernières informations sur les efforts du constructeur en matière d’électrification et des véhicules autonomes de demain.

Photo: General Motors

En même temps, une nouvelle campagne de marketing est lancée pour promouvoir la transition électrique de GM et accélérer l’adoption des véhicules électriques par le grand public. Intitulée « Everybody In » (tout le monde à bord), la campagne vise à démontrer le leadership de GM et à inviter tous les intervenants de la société – des consommateurs aux décideurs en passant par les entreprises – à jouer un rôle actif pour faire avancer les choses.

« Nous sommes rendus à un moment de l’histoire où les véhicules électriques doivent être adoptés par la masse, affirme Deborah Wahl, directrice mondiale du marketing de GM. Plus que jamais, nous avons les solutions, la capacité et la technologie pour asseoir tout le monde au volant d’un véhicule électrique. »

En novembre dernier, GM avait annoncé son plan de commercialiser 30 modèles entièrement électriques dans le monde d’ici la fin de 2025. Pour ce faire, le constructeur augmentera ses investissements dans la technologie des véhicules électriques et des véhicules autonomes à 35 milliards $.

La pièce maîtresse est bien sûr la nouvelle batterie Ultium, applicable à toutes sortes de modèles (comme les GMC Hummer EV et Cadillac LYRIQ) et dont l’autonomie maximale s’élèvera à 725 kilomètres avec une recharge complète. Cette batterie, produite à grande échelle, rendra les véhicules électriques aussi abordables que ceux à essence, soutient GM. La deuxième génération coûtera d’ailleurs 60% moins cher à produire que les batteries sur le marché actuellement.

En vidéo: les premières images du GMC Hummer EV