Cadillac CELESTIQ: un écran pleine largeur et un toit intelligent

Cadillac est le fer de lance des 30 véhicules électriques de nouvelle génération que General Motors compte offrir dans le monde d’ici 2025. Le multisegment LYRIQ est déjà connu, mais ensuite? Ce sera la berline de prestige CELESTIQ, dont un aperçu a été donné hier lors de l’édition virtuelle du CES 2021.

« Conçue pour établir une nouvelle norme chez les véhicules électriques de luxe », la future rivale des Porsche Taycan et Mercedes-Benz EQS sera bien évidemment ancrée sur la nouvelle plateforme Ultium de GM. Elle offrira de plus un rouage intégral et un système de direction aux quatre roues.

Toutefois, la Cadillac CELESTIQ promet de se démarquer et d’en mettre plein la vue avec son design et sa technologie. Deux éléments retiennent l’attention en particulier.

D’abord, le toit en verre dit intelligent est divisé en quatre quadrants dont l’opacité peut être ajustée selon le désir des occupants. Ce serait naturellement une première dans l’industrie. D’ailleurs, Cadillac insiste beaucoup sur l’expérience personnalisée que vivra chaque personne qui se glisse à bord de la CELESTIQ.

Photo: Cadillac

Ensuite, le conducteur et le passager avant trouveront devant eux un écran qui fait toute la largeur de la planche de bord, d’un montant de toit à l’autre, en réplique au nouveau Hyperscreen de Mercedes-Benz. La partie faisant face au conducteur pourra être configurée de manière à réduire les distractions au volant.

Il y aura aussi des écrans sur la console centrale aux deux rangées (pour régler les fonctions reliées au confort) et chacun des passagers arrière aura son propre écran multimédia par surcroît.

Cadillac n’a pas encore précisé quand aura lieu le dévoilement officiel de la CELESTIQ, encore moins sa date d’arrivée sur le marché (après le LYRIQ en 2022), mais on sait que la production se fera à la main et en nombre limité. Comptez sur Le Guide de l’auto pour vous tenir informé.

