Premier aperçu du VUS Hummer EV et du camion électrique de Chevrolet

Lors de sa présentation à la Conférence automobile mondiale Barclays qui s’est tenue virtuellement ce jeudi, General Motors en a profité pour faire plusieurs annonces importantes concernant le développement et la commercialisation de ses véhicules électriques.

La présidente du conseil et cheffe de la direction, Mary Barra, est apparue aux côtés de Doug Parks, vice-président exécutif du développement de produits et de la chaîne d’approvisionnement, mais deux autres invités de marque ont retenu l’attention. En effet, derrière eux sur la scène, on a pu apercevoir pour la première fois le tout nouveau GMC Hummer EV en format VUS ainsi qu’un prototype de la future camionnette électrique de Chevrolet.

Malheureusement, aucun détail spécifique sur ces deux nouveaux modèles n’a été donné.

Rappelons que le Hummer EV a été dévoilé le 20 octobre dernier en version camionnette, mais que GM a toujours prévu de l’offrir aussi dans une configuration de VUS. Le lancement officiel de ce dernier risque d’avoir lieu dans les prochaines semaines étant donné cette apparition surprise, mais impossible de savoir la date exacte.

Le design est évidemment très similaire et on peut naturellement s’attendre à retrouver les mêmes caractéristiques comme une motorisation déployant jusqu’à 1 000 chevaux et offrant environ 560 kilomètres d’autonomie, un système à quatre roues directionnelles (qui permet des déplacements en diagonale tel un crabe) et plusieurs caméras autour du véhicule.

Le hayon MultiPro sera bien sûr remplacé par un hayon conventionnel de VUS, mais on peut se demander ce qui arrivera du toit amovible. Par ailleurs, GM n’a pas encore dit s’il y aura deux ou trois rangées de sièges. La production devrait s’amorcer en 2022, soit un peu après la camionnette Hummer.

Photo: Motor Authority

Quant à la camionnette électrique de Chevrolet, son design respecte certains codes de la marque tout en prenant une plus grande liberté. Sans surprise, la calandre à l’avant est fermée et la silhouette est plus futuriste que celle d’un Silverado.

Il s’agit bien d’un modèle pleine grandeur et on peut s’attendre à une autonomie exceptionnelle. En effet, une des annonces faites par GM hier est que l’autonomie maximale de sa nouvelle batterie Ultium a été revue à la hausse, passant de 645 à 725 kilomètres avec une recharge complète.

Encore là, la date du dévoilement reste un mystère, mais on sait que ce camion fait partie d’une douzaine de véhicules électriques de GM dont le développement vient d’être accéléré. À suivre!

En vidéo : Présentation du GMC Hummer EV 2022