GM pourrait présenter une camionnette électrique en janvier

Une très rare Bugatti Chiron Pur Sport arrive à Montréal

L’une des voitures les plus rares et les plus rapides de la planète est arrivée au Québec récemment. Une Bugatti Chiron Pur Sport , construite à seulement 60 exemplaires dans le monde, a été livrée chez Automobiles Etcetera, un commerçant spécialisé dans la vente de véhicules exotiques. Le modèle de …