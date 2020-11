Une collection de voitures de Rapides et dangereux cachée au Canada

Vous êtes amateur de voitures modifiées et surtout de Rapides et dangereux? Certainement pas autant que ce passionné d’Edmonton qui possède une impressionnante collection de 24 répliques des bolides en vedette dans ces films.

L’endroit est gardé secret, mais l’équipe de la chaîne YouTube Roads Untraveled y a récemment eu accès et nous offre des images qui laissent presque bouche bée.

On voit bien sûr des Toyota Supra et des Nissan Skyline, sans oublier la Dodge Charger 1970 de Dom Toretto ou encore la Mitsubishi Eclipse 1995 et même le Ford F-150 SVT Lightning 1999 de Brian O’Connor.

L’homme, qui préfère ne donner que son prénom, Jorge, dit avoir commencé à acheter des voitures et à les transformer en vraies répliques simplement pour s’amuser. Toutefois, il en a vite fait une obsession.

Pour financer le tout, Jorge a entre autres passé de nombreuses années à importer plusieurs modèles du Japon et à les transformer avant de les revendre à profit. C’est ce qu’il a fait avec une dizaine de Supra, d’ailleurs. Considérant la valeur des anciennes générations, on devine qu’il a récolté une bonne somme d’argent.

L’histoire ne dit pas combien Jorge a dépensé pour monter sa collection de voitures de Rapides et dangereux, cependant. Présentement dans son atelier, la Honda S2000 rose de Suki dans le deuxième film est en train d’être montée. Non loin de là se trouve une Buick Grand National noire comme dans le quatrième volet.

L’objectif ultime est d’avoir plus de 35 véhicules dans la collection, incluant la nouvelle Toyota Supra orange du film Rapides et dangereux 9, dont la sortie au cinéma a été repoussée jusqu’en avril 2021 en raison de la COVID-19.

En vidéo : Retour sur la Toyota Supra Turbo 1994