La Nissan Skyline GT-R de « Rapides et dangereux 4 » pourrait être à vous

C’est le 19 mai que sortira sur les écrans le dixième volet de la saga Rapides et dangereux. Mais les amateurs de voitures qui pensent et repensent à la Nissan Skyline GT-R conduite par le défunt acteur Paul Walker, alias Brian O’Conner, dans le quatrième film sorti en 2009 seront sans doute excités de savoir qu’elle ira à l’encan dans quelques semaines.

En effet, la maison d’enchères Bonhams mettra le fameux bolide en vente du 28 avril au 5 mai. Bien que basé à Bruxelles, en Belgique, l’encan sera ouvert en ligne à tous ceux qui désirent miser.

Kaizo Industries, une entreprise qui n’existe plus aujourd’hui, avait importé une Skyline GT-R 2000 du Japon aux États-Unis pour les besoins du tournage, contournant les règles en attachant son propre numéro d’identification du véhicule et en ayant préalablement retiré le moteur. Un autre six cylindres biturbo de 2,6 litres (RB26) avait été alors installé sous le capot.

Photo: Bonhams

Les autorités douanières américaines ont éventuellement découvert la ruse et saisi la voiture. Relâchée en 2012, celle-ci a pris le chemin de l’Allemagne où elle se trouve encore mais n’a jamais été immatriculée. Par contre, elle fait un malheur en étant exposée au Motorworld de Munich.

Selon l’annonce de Bonhams, Paul Walker lui-même avait choisi les spécifications de la GT-R, étant un passionné du modèle et ayant déjà possédé quelques exemplaires. Il aurait décidé de la peinture (Bayside Blue), mais aussi du refroidisseur Turbonetics, des ressorts Nismo, de l’échappement NE-1, des roues Volk Racing RE30 de 19 pouces, des freins Rotora avec étriers à six pistons à l’avant ainsi que du pare-chocs avant et des jupes latérales Nismo Version II.

Même chose à l’intérieur pour ce qui est de la cage de sécurité, du volant Momo Sport en suède Alcantara, des sièges de course OMP avec harnais à cinq points et de l’écran MFD Xenarc qui affichait les données du moteur sous forme numérique.

Photo: Bonhams

À quel prix la Nissan Skyline GT-R de Rapides et dangereux 4, encore en superbe état, se vendra-t-elle? D’autres exemplaires se sont déjà vendus entre 400 000 $ et 600 000 $. Le fait que celle-ci soit une vedette du cinéma et qu’elle ait été conduite par Paul Walker pèsera évidemment beaucoup dans la balance.

Rappelons qu’en juin 2021, la Toyota Supra 1994 que l’acteur avait pilotée dans le film original – le fameux « bolide de 10 secondes » qui a forgé la relation entre Brian et Dominic Toretto – a trouvé preneur pour la somme de 550 000 $ américains, soit l’équivalent de 683 000 $ canadiens.

