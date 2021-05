Bientôt à l’encan : la Toyota Supra de « Rapides et dangereux »

Le prochain encan de Barrett-Jackson qui se tiendra à Las Vegas du 17 au 19 juin aura de quoi faire l’envie de tous les amateurs des films « Rapides et dangereux ». En effet, la fameuse Toyota Supra 1994 conduite par le défunt acteur Paul Walker alias Brian O’Conner sera mise en vente.

Il ne s’agit pas d’une réplique comme on en voit de temps à autre, mais bien de la véritable voiture ayant servi au tournage de plusieurs scènes extérieures et intérieures pour les deux premiers volets de la saga, sortis au cinéma en 2001 et 2003. Elle s’accompagne de son certificat d’authenticité.

Cette Supra avait été préparée par The Shark Shop à El Segundo, en Californie, pour le film original. Elle a été modifiée au même endroit pour le second film, puis ensuite ramenée dans son état premier avec l’éclatante peinture Lamborghini Diablo Candy Orange Pearl.

Le design comprend aussi des jupes latérales et avant signées Bomex, un gigantesque aileron APR en aluminium et des roues Dazz Motorsport Racing Hart M5 Tuner de 19 pouces. Sous le capot, le moteur turbocompressé à six cylindres en ligne de 3,0 litres génère 220 chevaux et fait équipe avec une boîte automatique à quatre rapports, nous apprend Barrett-Jackson, donc rien à voir avec ce qu’on nous faisait croire dans le film.

La voiture est affichée sans réserve, mais étant donné son statut quasi mythique (c’est le « bolide de 10 secondes » qui a forgé la relation entre Brian et Dominic Toretto) et le décès de Paul Walker, on imagine que Barrett-Jackson en tirera une somme colossale.

Lors d’un encan en 2015, Mecum Auctions avait obtenu une mise gagnante de 185 000 $ américains (environ 225 000 $ canadiens) pour cette Supra.

En vidéo : Antoine Joubert essaie la Toyota Supra 2020