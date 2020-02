Photo: Mattel

Le film Rapides et dangereux 9 sortira au cinéma le 22 mai prochain et la récente bande-annonce promet autant d’action qu’elle soulève des questions. On vous a d’ailleurs partagé notre opinion là-dessus.

Entre-temps, le géant Mattel, qui fabrique les petites voitures Hot Wheels, a dévoilé une gamme de nouveaux modèles inspirés par les bolides de la franchise Rapides et dangereux, incluant la série animée Spy Racers sur Netflix. Certains seront en vente à compter du printemps, d’autres à l’automne.

Du nombre, on compte une Ford Mustang 1967 (ci-dessus), des Chevrolet Camaro 1969 et Monte Carlo 1970, une Porsche 911 GT3 RS ainsi que des Nissan Skyline GT-R, Silvia et 240SX.

Admirez-les dans la galerie de photos qui accompagne cet article.