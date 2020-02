Rapides et dangereux 9 : le film de trop?

Comme beaucoup de personnes nées dans les années 1980 et 1990, j’ai grandi avec les films Fast and Furious. Si vous avez vu tous les films comme je l’ai fait, vous avez pu constater une très grosse évolution du côté des personnages.

On est passé d’un petit groupe de voyous qui volent des camions remplis de matériel vidéo à des experts du renseignement et de l’espionnage à qui on demande de sauver le monde.

Et les films Fast and Furious sont suivis par un public de plus en plus nombreux qui va bien au-delà des amateurs d’automobile.

Avec la publication de la bande-annonce de Rapides et dangereux 9 il y a quelques jours, nous avons pu en savoir plus sur le film. Et cela donne la désagréable impression qu’il faut continuer la franchise à tout prix, peu importe si ce qu’on sert aux spectateurs est invraisemblable.

Pour ce nouveau film, nous découvrons que Dominic Toretto (Vin Diesel) a un frère caché (interprété par John Cena) qui est évidemment son ennemi. Parions qu’il rejoindra « les gentils » et va se réconcilier avec son frère Dom pour le prochain film…

Le décès de Paul Walker a évidemment compliqué la tâche des scénaristes puisque Brian O'Conner, un des deux héros ne pouvait plus apparaître à l’écran. Pour Fast and Furious 8, la production a logiquement décidé de laisser les personnages de Brian O’Conner et de Mia Toretto, sa conjointe, de côté.

Pourtant, la bande-annonce du neuvième film nous montre Mia Toretto (Jordana Brewster) en train de se battre aux côtés des autres. En admettant qu’elle ait été enlevée, son conjoint (Paul Walker) ne va rien faire pour venir l’aider? Cela semble peu probable.

Han ressuscité…vraiment?

Mais le coup de grâce intervient à la fin de la bande-annonce où on découvre que Han, tué au Japon dans le film Tokyo Drift, est finalement vivant. Sauf qu'au moment de sa mort dans le troisième film, il est sanglé dans sa voiture retournée, qui explose sous nos yeux. Comment peut-il revenir dans Rapides et dangereux 9 sans la moindre cicatrice?

La production avait déjà ressuscité Letty (Michelle Rodriguez), la conjointe de Dom Toretto qu’on croyait morte et qui avait finalement été éjectée loin de sa voiture par le souffle d'une explosion. Que vont-ils trouver comme excuse cette fois-ci?

Bref, personnellement j’ai l’impression qu’on ne sait plus trop quoi inventer pour poursuivre la saga. Car il ne faut pas non plus oublier que ces films rapportent énormément d’argent.

Selon Forbes, le premier film a généré 207 millions de dollars US de recettes dans le monde. Plus récemment, c’est le septième film qui a été le plus rentable avec plus de 1,5 milliards de dollars récoltés!

On comprend mieux la nécessité de continuer à faire vivre les personnages, et même à les ramener à la vie si nécessaire…