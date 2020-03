La Batmobile se déguise en muscle car pour le prochain Batman

Une Batmobile russe à la fourrière

Moscou | Une réplique de la « Batmobile » a été mise à la fourrière à Moscou, la police reprochant au véhicule l’absence d’immatriculation et des dimensions non réglementaires. Le véhicule, long de six mètres et large de quatre selon les médias, a été arrêté samedi soir par la police …