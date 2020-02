Le film Ford contre Ferrari remporte deux Oscars

Le film de la dernière année pour les amateurs de voitures et de course automobile, Ford contre Ferrari, s’est illustré hier lors de la 92e cérémonie des Oscars à Los Angeles.

Comme vous le savez, l’œuvre historique de James Mangold était en nomination pour le prix le plus prestigieux, soit celui du meilleur film. Or, c’est le bijou sud-coréen Parasite qui s’est mérité cet honneur. En revanche, deux autres prix ont été décernés à Ford contre Ferrari.

Dans la catégorie du meilleur montage, le film a battu Parasite, Joker, The Irishman et Jojo Rabbit. Par la suite, il s’est imposé dans la catégorie du meilleur montage sonore, devançant Joker, 1917, Il était une fois à Hollywood et Star Wars: L’Ascension de Skywalker.

Du solide travail quand on pense aux défis de taille qui ont été relevés. En effet, comme il était impossible de prendre de véritables voitures d’époque et de tourner sur le circuit du Mans dans sa configuration actuelle pour les scènes d’action, la production du film a décidé de fabriquer une trentaine de répliques de voitures et de reconstruire entièrement certaines parties de la piste en Californie grâce à des photos d’archive.

Le résultat final est très impressionnant, même si l’histoire est romancée et ponctuée de quelques erreurs. Les scènes de pilotage sont très immersives et le bruit des moteurs, très présent.

Si vous ne l’avez pas encore vu, plus besoin d’attendre : Ford contre Ferrari sort dès demain (11 février) sur DVD, Blu-Ray et en ligne.