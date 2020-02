Une Ferrari F40 s’enflamme dans les rues de Monaco

Dans les rues de la Principauté de Monaco, des passants ont aperçu une Ferrari F40 qui était la proie des flammes.

Photos et vidéos ont rapidement été diffusées sur Facebook et Instagram. Comme on peut le voir, les images ont été capturées avant même que les services d’urgence ne soient dépêchés sur les lieux.

Aucun véhicule ne semble se trouver à proximité de la Ferrari F40, ce qui pourrait écarter la thèse de l’accident. Étant donné que les flammes proviennent principalement du soubassement de même que de la partie arrière, là où loge le moteur V8 biturbo de 2,9 L, il est légitime de croire qu’un bris mécanique est à l’origine de l’incendie.

Sur la photo, qui semble avoir été prise après la vidéo, on note que des flammes s’échappent de l’habitacle et celui-ci est très probablement ruiné.

D’après ce qu’on peut lire sur Motor1, personne n’a été blessé. En revanche, on ignore à combien s’élève l’étendue des dommages causés.

À titre indicatif, mentionnons que le concessionnaire Ferrari de Newport Beach compte dans son inventaire une F40 1990 ayant parcouru 7 338 milles (11 809 kilomètres). On en demande 1 499 000 $ US, soit l’équivalent de 1 987 374 $ CAN.

En vidéo : à combien s'élèvent les paiements mensuels d'une Ferrari?