Photo: Courtoisie

On a parfois tendance à croire que de posséder une Ferrari est un rêve totalement inaccessible. Or, si on n’est pas trop difficile sur le modèle et encore plus sur la couleur, il y a moyen d’en acquérir une pour le prix d’un banal Porsche Macan pour lequel on aurait coché quelques options. C’est un pensez-y-bien.

Voici donc 10 Ferrari offertes à moins de 100 000 $.