Une Ferrari Enzo établit un record pour un encan en ligne

Un riche collectionneur de voitures a récemment dépensé la modique somme de 2,64 millions $US, soit l’équivalent de 3,54 millions $CA, pour se porter acquéreur d’une Ferrari Enzo 2003… sans même l’avoir vue en personne.

Ce montant en soi n’est pas une surprise, car la valeur estimée se situait quelque part entre 2,6 et 2,9 millions $US, mais il s’agit tout de même d’un record pour une voiture vendue à un encan exclusivement en ligne. Le tout s’est déroulé dans le cadre de l’événement « Driving into Summer » de la maison d’enchères RM Sotheby’s.

La Ferrari Enzo n’a été produite qu’en 400 exemplaires et celui-ci affiche à peine 2 012 km à l’odomètre. Il est à toute fin pratique en aussi bon état qu’à sa sortie de l’usine il y a 17 ans, comme en témoignent les nombreuses photos. C’est très certainement ce qui a convaincu l’acheteur.

À propos, son prix à l’époque était de 643 300 $US et le bolide avait été vendu initialement par un concessionnaire Ferrari de San Francisco.

Photo: RM Sotheby's

Le V12 atmosphérique de 6,0 litres monté derrière l’habitacle produit 651 chevaux et 485 livres-pied de couple, propulsant la Enzo de 0 à 100 km/h en un peu plus de trois secondes et lui permettant d’atteindre une vitesse de pointe officielle de 350 km/h (la voiture aurait déjà été enregistrée à des vélocités encore plus élevées).

Lors du même encan, une Ferrari 288 GTO 1985 a trouvé preneur pour 2,31 millions $US (environ 3,1 millions $CA), confirmant que l’attrait des bolides classiques de Maranello est toujours aussi fort parmi les amateurs et les collectionneurs.

