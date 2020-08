Photo: Germain Goyer

Samedi soir dernier, les propriétaires de voitures de l’année 1999 et moins étaient invités à se réunir dans le stationnement du marché Épicure à Montréal.

En bordure de la rue Paré, l’événement a rassemblé plusieurs dizaines de propriétaires de voitures qui étaient majoritairement des européennes et japonaises des années 80 et 90. On a aussi pu apercevoir quelques américaines.

En revanche, les Ferrari F40, Aston Martin DB6 et Mercedes-Benz 300 SL appartenant à un collectionneur ontarien sont assurément celles qui ont le plus retenu l’attention.

Le Guide de l'auto était sur place. Voici, en images, certains des modèles qui ont retenu notre attention.