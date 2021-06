Hellacious : de « Rapides et dangereux 9 » à la réalité

Après Hellraiser, une Dodge Charger 1970 de 1 000 chevaux revêtue d’une carrosserie en fibre de carbone à la demande de l’acteur américain Kevin Hart, la compagnie SpeedKore vient de créer un autre bolide presque aussi infernal surnommé Hellacious.

Les amateurs de Rapides et dangereux seront emballés, car il s’agit d’une version de route de la voiture conduite par Dominic Toretto dans le neuvième chapitre de la saga qui est enfin sorti au cinéma. Il faut savoir que le préparateur du Wisconsin est responsable des neufs exemplaires qui ont servi au tournage du plus récent film.

Basée sur une Charger 1968, Hellacious arbore des panneaux en fibre de carbone tels qu’imaginés par SeanSmithDesigns pour lui donner une apparence très large et basse. Le châssis a été repensé et modifié par SpeedKore. Les ailes enveloppent partiellement les roues de 18 pouces chaussées d’énormes pneus 275/35R18 à l’avant et 345/35R18 à l’arrière.

Photo: SpeedKore

La pièce de résistance est le V8 Hellcat de 6,2 litres en position centrale et entièrement exposé. Jumelé à une boîte manuelle provenant d’une Lamborghini Gallardo, il génère 707 chevaux et un couple de 650 livres-pied, le tout étant bien sûr acheminé aux roues arrière.

Photo: SpeedKore

Parmi les autres modifications, notons les étriers de freins Brembo avec six pistons à l’avant et quatre pistons à l’arrière, le nouveau frein à main hydraulique, l’échappement MagnaFlow conçu sur mesure ainsi que le radiateur et les échangeurs thermiques haute performance. La crémaillère de direction Detroit Speed et la suspension avec amortisseurs QA1 rehaussent également les compétences de cette sombre bête.

Photo: SpeedKore

« C’est l’une de nos créations les plus extrêmes à ce jour, a déclaré le président-propriétaire de SpeedKore, Jim Kacmarcik. Hellacious transpose la magie du film dans la réalité, avec toute la fonctionnalité d’une voiture de performance conçue sur mesure. »

En passant, SpeedKore a aussi créé la Dodge Charger 1970 alias Tantrum d’après le Rapides et dangereux 7 de 2015.

