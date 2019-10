L’incroyable collection de Paul Walker s’en va à l’encan

Les fans de la série de films Rapides et dangereux ont été profondément secoués par la mort de l’acteur Paul Walker, alias Brian O’Conner, dans un accident de voiture le 30 novembre 2013. Rappelons qu’il était le passager dans une Porsche Carrera GT conduite par un ami.

Les producteurs l’ont plus tard ramené à la vie en quelque sorte grâce à la magie des effets spéciaux et un documentaire relatant son histoire est également sorti en 2018.

Aujourd’hui, Walker revient dans l’actualité parce que 21 de ses voitures, motos et camionnettes seront mises en vente lors de l’encan de Barrett-Jackson qui aura lieu à Scottsdale, en Arizona, du 11 au 19 janvier 2020.

Parmi les bolides qui retiennent le plus l’attention, on note une Nissan Skyline R32 1989 de course, cinq BMW M3 Lightweight 1995 (seulement 125 avaient été fabriquées), la Nissan 370Z 2009 modifiée qui a joué dans Rapides et dangereux 5 et une Ford Mustang Boss 302S 2013 de course qui n’a apparemment pris part à aucune épreuve dans sa vie.

Le regretté acteur a aussi possédé quelques véhicules plus normaux, comme un GMC Sierra et un Toyota Tundra. Son Ford Bronco 1995 déclenchera-t-il une surenchère?

« La collection de Paul Walker couvre cinq décennies d’histoire automobile et reflète vraiment ses goûts personnels, affirme Steve Davis, président de Barrett-Jackson. La passion de Paul pour la performance s’exprimait surtout dans les voitures qu’il chérissait. Celles-ci représentent bien l’évolution des collectionneurs automobiles, qui élargissent de plus en plus leurs horizons pour diversifier leurs collections. »

Voici la liste complète des véhicules ayant appartenu à Paul Walker qui seront mis à l’encan sans valeur minimale :

Chevrolet Nova Wagon 1963

Chevrolet Chevelle Wagon 1964

Chevrolet II Nova 1967

BMW M3 E30 1988

Nissan Skyline R32 1989 de course

BMW M3 Coupé 1991

BMW M3 Lightweight 1995

BMW M3 Lightweight 1995

BMW M3 Lightweight 1995

BMW M3 Lightweight 1995

BMW M3 Lightweight 1995 avec aileron LTW

Ford Bronco 1995

Audi S4 2000

Ford F-250 2003

GMC Sierra 1500 2004

Harley-Davidson RS 2005

Toyota Tundra 2006

Suzuki 2008 (moto)

Nissan 370Z 2009

BMW 2011 (moto)

Ford Mustang Boss 302S 2013 de course

Envie de vous rendre en Arizona pour miser sur un ou plusieurs de ces modèles?