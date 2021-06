Cette Nissan Skyline GT-R vendue près de 400 000 $ nous fait rêver

Rares sont les voitures mauves ou pourpres qu’on pourrait qualifier d’attrayantes, mais cette Nissan Skyline GT-R 1999 de la génération R34 en fait assurément partie.

Seulement 282 exemplaires ont été peints de cette couleur et l’un d’eux a été importé du Japon aux États-Unis où il s’est récemment vendu sur le site d’enchères Bring a Trailer pour la somme de 315 000 $ américains, l’équivalent de 387 000 $ canadiens.

Au-delà du culte développé par la mythique Skyline GT-R 34, notamment grâce aux jeux vidéo, aux rassemblements de voitures modifiées et aux courses de rue à travers le monde, un prix aussi élevé s’explique par l’état impeccable dans lequel se trouve la voiture aujourd’hui, comme vous pouvez le voir sur les images.

Photo: Bring a Trailer

Entre autres, les jantes d’origine de 18 pouces ont été refaites et chaussées de nouveaux pneus Bridgestone. Des amortisseurs Öhlins se sont greffés à la suspension et les freins ont reçu de nouveaux disques ventilés avec étriers Brembo au fini or.

Sous le capot, c’est tout un spectacle également. Le moteur RB26DETT turbocompressé à six cylindres de 2,6 litres a bénéficié d’un travail minutieux et de plusieurs pièces de remplacement. Développant 276 chevaux et 260 livres-pied de couple comme à la sortie de l’usine, il est toujours jumelé à une boîte manuelle à six rapports et au système de rouage intégral ATESSA.

Photo: Bring a Trailer

L’habitacle avec volant à droite est revêtu de noir et de gris, les sièges de course étant bien sûr la principale attraction. Étrangement, le compteur de vitesse arrête à 180 km/h, mais la zone rouge du tachymètre au centre débute quant à elle à 8 000 tours/minute.

L’odomètre de cette Skyline GT-R indique tout près de 64 000 kilomètres. Or, maintenant qu’elle se trouve aux États-Unis et restreinte par une mention « Show or Display », elle ne peut rouler plus que 2 500 milles (environ 4 000 kilomètres) par année, ce qui la limite à quelques sorties et à des expositions. De plus, elle doit faire l’objet d’une inspection annuelle de la NHTSA jusqu’à ce qu’elle ait au moins 25 ans.

Photo: Bring a Trailer

On ignore ce qu’en fera son nouvel acheteur, mais on sait que ce dernier possède d’autres Skyline GT-R R34 dans sa collection. Considérez-nous jaloux!

