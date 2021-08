Nissan Z 2023 : cinq choses à savoir

En septembre de l’année dernière, Nissan a dévoilé la Z Proto. Celle qui était vouée à jeter les bases de la remplaçante de la 370Z a été officiellement présentée cette semaine. En jetant un premier coup d’œil aux photos diffusées par le constructeur, on se rend compte que la version de production est franchement fidèle au prototype.

Voici cinq choses importantes à savoir à propos de la Nissan Z 2023.

Un moteur V6 turbocompressé

Sur le plan mécanique, le V6 atmosphérique de 3,7 litres qui propulsait la 370Z est désormais remplacé par un V6 biturbo de 3 litres. Celui-ci tire son origine de la motorisation des Infiniti Q50 et Q60 dans leur version la plus radicale, soit la Red Sport. Dans cette livrée, il développe une puissance de 400 et un couple de 350 livres-pied.

Par le passé, les modèles de la lignée Z étaient baptisés en fonction de la cylindrée. Si certaines rumeurs laissaient entendre qu’elle aurait pu s’appeler « 400Z », nous avons eu la confirmation qu’elle allait simplement être identifiée par la lettre Z.

Photo: Nissan

La boîte manuelle est toujours au rendez-vous

Les amateurs de conduite seront ravis d’apprendre qu’une transmission manuelle figure toujours au catalogue. En effet, bien que celle-ci soit en déclin, les concepteurs de la nouvelle Z ont cru qu’il était partinent de l’offrir. Étagée sur six rapports, elle compte sur un embrayage haute performance Exedy. Rappelons-nous que la 370Z était munie de la fonction SynchroRev Match qui permettait de faire correspondre le régime du moteur au moment de rétrograder et ainsi vous laisser croire que vous êtes un as du volant. Cette fonction sera aussi offerte dans le cas de la Z.

Une fonction départ-canon fera partie des caractéristiques de la version Performance de même que des modèles munis de la boîte manuelle. Cette dernière comptera neuf rapports.

Photo: Nissan

Le cabriolet est disparu

Les plus récentes devancières de la nouvelle Z proposaient une déclinaison décapotable. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour le modèle de nouvelle génération. Seul un coupé à toit rigide sera offert. Pour obtenir un cabriolet, il faudra se rabattre sur le marché des véhicules d’occasion.

Photo: Nissan

Une édition spéciale figure au menu

Une édition spéciale, baptisée Proto Spec, rendra hommage au prototype qu’on a pu voir l’année dernière. Celle-ci sera produite en quantité limitée. Ses étriers seront jaunes et ses jantes en alliage Rays de 19 pouces seront de couleur bronze. Quant à son pommeau de vitesse, il lui sera exclusif. À l’intérieur, on aura également droit à des sièges en cuir avec des contrastes jaunes.

Photo: Nissan

Elle arrivera l’an prochain

Bien qu’il s’agisse d’un modèle 2023, la nouvelle Nissan Z devrait débarquer chez les concessionnaires québécois dès la première moitié de la prochaine année. Pour le moment, l’échelle de prix de même que les cotes ne consommation demeurent inconnues.