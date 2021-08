Nissan Z 2023 : 400 chevaux et un style néo-rétro sensas

On l’attendait avec impatience depuis le dévoilement du concept Z Proto en septembre 2020. Voici qu’arrive la toute nouvelle Nissan Z 2023, une septième génération dans la lignée des voitures sport Z de Datsun/Nissan.

« La Nissan Z est l’expression pure de l’exaltation. C’est la passion de Nissan qui s’est enveloppée sur quatre roues », a déclaré Ashwani Gupta, chef de la direction et de l’exploitation de Nissan, lors du dévoilement. La nouvelle Nissan Z conserve son authenticité de voiture de sport pure pour vous permettre de rester connecté à la route tout en intégrant les dernières technologies modernes. »

V6 biturbo de 400 chevaux

Inspirée de la 240Z originale, la nouvelle Nissan Z 2023 marque l’abandon du préfixe numérique en Amérique du Nord pour la première fois. Le V6 atmosphérique de 332 chevaux de la 370Z sortante est remplacé, comme on le supposait, par un V6 biturbo de 3,0 litres dérivé des Infiniti Q50 et Q60 en version Red Sport.

La puissance grimpe à 400 chevaux au régime de 6 400 tours/minute, tandis que le couple atteint 350 livres-pied de 1 600 à 5 600 tours/minute. Dans ce dernier cas, c’est une augmentation de 30%. Nissan projette des accélérations plus rapides de 15%, mais ne donne pas encore de chiffres.

Autre bonne nouvelle : la boîte manuelle à six rapports est de retour, dotée d’un embrayage haute performance EXEDY pour permettre d’enchaîner les rapports avec un minimum d'effort. Une fonction de contrôle de l’accélération au décollage (aussi appelée départ-canon) s’ajoute sur les modèles Performance de même que ceux munis de la nouvelle boîte automatique à neuf rapports – une première pour un véhicule Nissan à propulsion. La manuelle conserve par ailleurs la fonction SynchroRev Match qui assure une correspondance du régime du moteur lors de rétrogradations.

Photo: Nissan

Conduite améliorée

Au volant, Nissan parle d’une « sensation nouvelle et moderne, mais toujours familière ». L’équipe d’ingénierie a optimisé les réglages du châssis, le refroidissement, la suspension et la direction par rapport à la 370Z afin que la voiture paraisse plus nerveuse et dynamique, mais reste en même temps prévisible.

La carrosserie plus rigide, la servodirection électronique avec assistance à crémaillère et les pneus avant plus larges contribuent à augmenter la force d’accélération maximale dans les virages jusqu’à 13%. Les amortisseurs de nouvelle conception et d’un diamètre plus grand aideront pour leur part à réduire les chocs sur les surfaces inégales et à fournir plus de stabilité, de pair avec la géométrie révisée de la suspension avant à double levier triangulaire. La suspension arrière multibras en aluminium a également été reconfigurée.

Des freins à disques ventilés se retrouvent aux quatre roues, ceux des versions Performance étant plus grands et arborant des étriers peints en rouge. Les jantes en alliage de 18 pouces de série sont chaussées de pneus haute performance Yokohama ADVAN Sport, tandis que les roues en alliage forgé super léger RAYS de 19 pouces sur la Z Performance s’enveloppent de pneus haute performance Bridgestone Potenza S007.

Un design des plus exquis

Mélange de tradition et de technologie moderne, le design extérieur de la Nissan Z 2023 change très peu par rapport à la Z Proto et c’est tant mieux. Les phares à DEL forment deux demi-cercles qui s’inspirent des Nissan 240ZG réservées au marché japonais des années 1970. La ligne de toit recrée le profil distinctif de la Z de première génération, dont le bord arrière était légèrement inférieur à la hauteur de l’aile avant.

On aime beaucoup également la combinaison des feux arrière rétro style 300ZX et du bas de pare-chocs noir percé par les deux embouts d’échappement. La version Performance comprend de plus un aileron.

Photo: Nissan

Deux couleurs extérieures monochromes sont proposées : diamant noir métallique et bronze industriel métallique. Il y a aussi la possibilité de choisir un extérieur deux tons combinant un toit noir avec une carrosserie gris rocheux, bleu Seiran, jaune Ikazuchi, rouge passion et blanc éternel.

Enfin, à l’intérieur, la console centrale s’inspire des générations précédentes avec trois cadrans analogiques sur le tableau de bord, un écran tactile de huit pouces au centre et des commandes de climatisation près du levier de vitesses. Une nouvelle instrumentation numérique personnalisable de 12,3 pouces et un volant redessiné font face au conducteur.

La Z de base propose des sièges en tissu noir avec huit réglages manuels pour le conducteur, tandis que la version Performance ajoute des surfaces garnies de cuir, des réglages électriques, un soutien lombaire et pour les cuisses ainsi que des sièges chauffants.

Au Canada l’an prochain

La Nissan Z 2023 débarquera chez les concessionnaires canadiens dans la première moitié de 2022. Ses prix seront annoncés à l’approche de sa mise en vente.

Une édition spéciale rappelant la Z Proto de 2020 et baptisée Proto Spec sera disponible en quantité limitée. Elle se démarque avec des étriers de frein de couleur jaune, des jantes en alliage RAYS de 19 pouces de couleur bronze, un pommeau de levier de vitesses exclusif, des sièges en cuir avec des accents jaunes ainsi qu’une garniture de portière exclusive en suède et en tissu avec coutures jaunes.