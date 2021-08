Que pensez-vous du Nissan Rogue 2021?

Bonjour, je possède actuellement un Nissan Rogue 2013. Je voudrais le changer et m'acheter le nouveau modèle. Sachant que je ne roule pas beaucoup et que mon conjoint veut absolument un véhicule à traction intégrale pour l'hiver, pensez-vous que c'est un bon choix?

Bonjour Raymonde,

Le Nissan Rogue, renouvelé pour l'année-modèle 2021, a réalisé des progrès notables comparé à la version sortante qui était sur le marché depuis 2014. Et comme votre véhicule actuel est un millésime 2013, la différence sera encore plus importante de votre point de vue. En huit ans, Nissan a notablement amélioré la qualité de son habitacle. Que ce soit la qualité des matériaux utilisés ou la technologie embarquée, le véhicule a logiquement progressé. Vous ne précisez pas si c'est important pour vous, mais sachez que le petit écran qui équipe votre véhicule actuel a été remplacé par une interface plus moderne et lisible. Apple CarPlay et Android Auto, qui permettent de connecter votre téléphone cellulaire, font désormais partie de la dotation de série, tout comme un ensemble d'équipements de sécurité active comme la détection des angles morts, le freinage d'urgence autonome, l'avertisseur de sortie de voie, etc.

Du côté de la mécanique, vous ne serez pas surprise, puisqu'on retrouve toujours un 4 cylindres de 2,5 litres atmosphérique associé à une transmission à variation continue (CVT). Et mis à part une dizaine de chevaux supplémentaires, la différence de performance entre votre Rogue 2013 et un modèle 2021 n'est pas énorme. En revanche, l'insonorisation a été nettement améliorée, le moteur étant désormais plus discret lorsqu'on le sollicite fortement pour se lancer sur l'autoroute par exemple.

Le véhicule se distingue aussi par une tenue de route plus engageante ainsi qu'un très bon confort de roulement, ce qui n'est pas négligeable surtout si les routes que vous empruntez sont mal revêtues. Concernant le rouage intégral, important aux yeux de votre conjoint, il fait du bon travail dans l'absolu mais n'égale pas les meilleurs systèmes de la catégorie. On pense notamment à Subaru, dont la traction intégrale à prise constante fonctionne à merveille durant l'hiver québécois.

En conclusion, si vous avez aimé votre Rogue, le nouveau modèle devrait vous plaire encore plus puisqu'il a beaucoup progressé. Cela dit, vous pourriez aussi regarder du côté du Mitsubishi Outlander 2022, qui partage beaucoup d'éléments avec le Nissan Rogue (plateforme, moteur, transmission) mais qui bénéficie d'une garantie nettement plus longue. Jusqu'à 10 ans et 160 000 km pour le groupe motopropulseur de l'Outlander, contre seulement 5 ans et 100 000 km pour le Rogue.

En vidéo : combien coûte le Nissan Rogue 2021?