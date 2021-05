Bris des transmissions CVT de Nissan : action collective autorisée

Kia K5 GT Line 2021 : à un moteur de la perfection

Le navire des berlines coule tranquillement. Les modèles disparaissent au détriment de la tenue de route et de l’agrément de conduite. Ce n’est pas que les VUS soient désagréables, mais, physique oblige, ils n’offrent pas la conduite d’une voiture. Eh oui, les gens veulent être assis plus haut, voir plus …