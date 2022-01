Nissan Z 2023 : un seul exemplaire par concession, vraiment?

La toute nouvelle Nissan Z 2023 de septième génération arrive au Canada ce printemps. La date du début des réservations n’est pas encore annoncée, mais on peut déjà prédire que beaucoup de clients potentiels seront déçus.

Pourquoi? Parce que la production initiale de la voiture sera très limitée et qu’un seul exemplaire – peu importe le modèle – sera alloué par concession. C’est du moins ce qu’on découvre sur le forum NewNissanZ.com, qui publie des diapositives d’une présentation faite aux concessionnaires canadiens cette semaine de même qu'un guide de commande.

Nissan compte actuellement 209 concessionnaires à la grandeur du pays, ce qui voudrait dire qu’à peine plus de 200 Nissan Z seront disponibles pour commencer. C’est bien sûr nettement insuffisant pour répondre à la demande qui promet d’être forte. À titre indicatif, dans l’année de pandémie de 2020, alors que la 370Z tirait sa révérence, la compagnie en avait vendu 263.

Photo: Nissan

Selon la même source, l’édition de lancement Proto spec, qui se démarque avec des roues exclusives au fini bronze et des étriers de freins peints en jaune, sera réservée aux concessionnaires ayant écoulé le plus de Z entre 2018 et 2020.

Nissan Canada ne peut commenter publiquement ces informations pour l’instant, mais d’une façon ou d’une autre, si la nouvelle Z 2023 vous intéresse, mieux vaudra faire extrêmement vite lorsque les réservations débuteront.

Photo: Nissan

Rappelons que le coupé sera offert en versions Sport et Performance, avec une boîte manuelle à six rapports ou une automatique à neuf rapports, ainsi que des roues de 18 ou 19 pouces. Le V6 biturbo de 3,0 litres sous le capot génère 400 chevaux et 350 livres-pied de couple. Il y aura un choix de sept couleurs extérieures, dont cinq pouvant être combinées à un toit noir, et quatre couleurs intérieures.

Les prix de la Nissan Z 2023 seront annoncés ultérieurement. Attendez-vous à une bonne hausse par rapport à l’ancienne 370Z, qui se vendait à partir d’un peu plus de 30 000 $. On imagine toutefois qu’elle coûtera beaucoup moins cher qu’une Toyota GR Supra 3.0 (68 460 $).