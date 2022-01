Nissan corrige la calandre de la nouvelle Z le temps d’un salon

La toute nouvelle Nissan Z 2023 n’est pas encore arrivée sur le marché (elle débarquera au Canada d’ici le début de l’été), mais le constructeur japonais réalise déjà que sa calandre ne plaira pas à tout le monde. On peut d’ailleurs parier qu’un certain nombre d’acheteurs ne vont pas hésiter à modifier le devant de la voiture.

Tout comme un préparateur allemand l’a fait avec les plus récentes BMW M3 et M4, Nissan a profité de l’événement Tokyo Auto Salon dans les derniers jours pour dévoiler une Z personnalisée qui montre un peu ce qu’il est possible de faire afin de « corriger » la calandre.

Comme vous pouvez le voir sur les images, la grande ouverture rectangulaire est ici scindée en deux avec une barre de couleur assortie à la carrosserie qui vient se fondre dans le pare-chocs avant. La section inférieure est légèrement plus large et aussi un peu plus arrondie sur les côtés. Plusieurs diront que ce look est un peu plus flatteur.

Photo: Nissan

D’autre part, le prototype exposé à Tokyo arbore une garniture noire sur le capot, de subtils élargisseurs d’ailes, des bandes décoratives aux bas des portières et de nouvelles jantes chaussées de pneus plus larges. À l’arrière, on remarque un nouvel aileron accentué de noir et des sorties d’échappement modifiées de forme semi-circulaire.

Aux deux extrémités, l’ajout de l’inscription « Fairlady » (le nom japonais de la 240Z) en lettres cursives est un détail qui nous ramène encore plus à la Z originale. Vous aimez?

Tel que mentionné plus tôt, la nouvelle Nissan Z 2023 de 400 chevaux sera en vente chez nous plus tard en 2022, alors continuez de suivre Le Guide de l’auto pour connaître les derniers détails incluant ses prix.