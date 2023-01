Une Nissan Skyline GT-R M-Spec Nür vendue pour 608 000 $

Le dévoilement vendredi dernier d’une Nissan GT-R 2024 modernisée a intrigué plusieurs lecteurs du Guide de l’auto, notamment en raison de ses couleurs optionnelles exclusives qui évoquent des modèles du passé.

L’une d’elle est un vert-beige appelé “Millenium Jade” qu’on retrouvait sur les fameuses Skyline GT-R V-Spec Nür et M-Spec Nür (comme dans Nürburgring), produites à seulement 1 000 exemplaires chacune. La folie pour ces voitures est telle que le site d’enchères Bring a Trailer vient d’en vendre une de l’année 2002 au prix de 455 000 $ américains – l’équivalent de 608 000 $ canadiens – du jamais vu.

Initialement conçue comme voiture de course d’endurance, la Skyline GT-R M-Spec Nür que vous voyez sur les images est demeurée au Japon pendant 18 ans avant d’être achetée et importée en Australie en 2020.

Photo: Bring a Trailer

Elle est brièvement retournée en sol nippon à deux reprises pour recevoir chez un atelier NISMO un ensemble Sport Resetting, un nouvel embrayage, un refroidisseur intermédiaire amélioré, une admission d’air de plus grande capacité, de nouvelles jantes de 18 pouces, un échappement en titane, des becquets au bas de la partie avant et arrière ainsi qu’un aileron arrière en fibre de carbone. Les jupes latérales et arrière de même que les élargisseurs d’ailes sont également signés NISMO.

Magnifiquement entretenu et bichonné, le moteur est bien sûr le six-cylindres biturbo RB26DETT de 2,6 litres, jumelé à une boîte manuelle à six rapports et au rouage intégral ATTESA avec différentiel arrière à glissement limité. À sa sortie de l’usine, il développait 276 chevaux et un couple de 260 lb-pi, rappelons-le.

Photo: Bring a Trailer

On note par ailleurs une suspension M-Spec avec amortisseurs « Ripple Control », des freins à disques ventilés avec étriers Brembo dorés et un système de direction aux roues arrière Super HICAS.

Quant à l’habitacle, les sièges sport M-Spec à réglages manuels sont garnis de cuir noir et ont des orifices pour installer un harnais de course. Le revêtement agencé, les pédales en aluminium et les tapis de plancher arborant le logo GT-R s’ajoutent au décor. L’odomètre numérique indique pour sa part 44 000 km.

Photo: Bring a Trailer

Il y a près de deux ans, une Nissan Skyline GT-R 1999 de couleur Midnight Purple s’est vendue sur le même site d’enchères pour la somme de 315 000 $ américains, l’équivalent de 387 000 $ canadiens à l’époque.