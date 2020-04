Cette nouvelle voiture Lego plaira aux mordus de Rapides et dangereux

Lego a pensé aux amateurs de la saga Rapides et dangereux qui sont déçus que la sortie du neuvième volet de la série soit reporté à l’année prochaine.

En effet, on se rappellera que la production a dû déplacer l’arrivée en salle du nouveau film en raison de la COVID-19.

Cela dit, Lego a pensé aux enfants (10 ans et plus) autant qu’aux adultes avec son dernier modèle à assembler : la Dodge Charger R/T 1970 que conduit Dominic Toretto. On la reconnaît, entre autres, par sa peinture noire, ses roues surdimensionnées, sa cage protectrice, ses bonbonnes de NOS, sa plaque d’immatriculation californienne (2JRI424) et son moteur V8 dépassant du capot.

Les pistons sont mobiles de même que les bras de suspension, le système de direction et de ventilation. L’ensemble comprend même un support permettant de simuler un wheelie.

S’inscrivant dans la série Technic, ce modèle compte 1077 pièces. Il mesure 38 cm de long, 16 cm de large et 11 cm de haut.

Tout juste dévoilé, il est offert en précommande. Il sera disponible le 27 avril 2020. Au Canada, il est vendu 139,99 $.

Par le passé, Lego a produit d’autres modèles emblématiques de l’histoire de l’automobile comme ça Fiat 500, l’Aston Martin DB5, la Ford Mustang, le Land Rover Defender, le Volkswagen T1, la Volkswagen Beetle, la Chevrolet Corvette ZR1 et la Batmobile.