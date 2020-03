Salon de l'auto de Québec 2020 : le Land Rover Defender à voir!

James Bond passe au VUS! Si vous avez vu la bande-annonce du prochain James Bond, No Time to Die, vous avez remarqué que le célèbre agent secret britannique ne conduit pas seulement des super voitures. Non, il a maintenant mis la main sur le petit dernier chez Land Rover, le Defender. Or, cette nouvelle vedette motorisée du grand écran est présente au Salon de l’auto 2020.

Essentiellement un genre de Jeep Wrangler, il se démarque grâce à un habitacle qui a l’air particulièrement cossu. Toutefois, au touché, on sent la robustesse des textures, et on remarque que les planchers sont faits de polymères qui semblent particulièrement résistants à l’usure.

D’ailleurs, c’est un peu ce que Land Rover avance. Ramener le Defender en 2020 était pour eux l’occasion de ressusciter le légendaire véhicule hors route, en le rendant plus civilisé lors d’un usage quotidien.

Disponible en version 2 et 4 portes, le prix du Defender varie entre 65 000 et 90 000 $. Mais bon, dans le segment des VUS hors route luxueux, c’est une aubaine comparée au Mercedes-Benz Classe G. Côté motorisation, on a droit à un quatre cylindres ou à un six cylindres tous les deux turbocompressés, dont les puissances se situent respectivement à 296 et 395 chevaux !

D’ailleurs, nous allons le conduire dans un peu plus d’un mois ! On vous en dira plus à ce moment-là !