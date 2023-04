Une réplique de la Supra de Rapides et dangereux à vendre à Montréal

Avis aux amateurs de la série de films Rapides et dangereux : une réplique de la Toyota Supra conduite par Paul Walker alias Brian O’Conner dans les deux premiers chapitres – devenue l’une des voitures les plus emblématiques dans l’histoire du cinéma – est présentement à vendre à Montréal.

L’annonce publiée sur Marketplace nous apprend qu’il s’agit d’une Supra 1993 (et non 1994 comme l’originale) et qu’elle a roulé près de 196 000 km.

La copie est assez bien réussie à première vue, à commencer par la peinture Lamborghini Diablo Candy Orange et les différents éléments graphiques apposés dessus. Ces derniers sont amovibles si jamais l’acheteur voulait les remplacer ou les enlever carrément.

Photo: Rami Ateka/Facebook

Quelques détails diffèrent, cependant. Pensons aux feux, aux jantes, aux écussons, à l’échappement et à la construction de l’aileron arrière. On se questionne aussi sur la signature de Paul Walker sur la vitre latérale droite.

La plus grande différence se trouve à l’intérieur : non seulement le volant de cette réplique est du côté droit, mais le décor n’a pas le même agencement de couleurs, incluant sur les sièges de course Sparco. Quant au moteur de 3 litres sous le capot, il génère ici 300 chevaux et fait équipe avec une boîte manuelle à cinq rapports.

Photo: Rami Ateka/Facebook

Le prix demandé pour cette réplique est de 40 000 $ américains, ce qui donne 53 300 $ canadiens avec le taux de change en vigueur actuellement. Rappelons que la véritable Supra de Rapides et dangereux s’est vendue pour la somme de 550 000 $ américains (l’équivalent de 683 000 $ canadiens) lors d’un encan de Barrett-Jackson à Las Vegas en juin 2021.

Si vous préférez une GR Supra flambant neuve, sachez qu’elle débute à un peu plus de 57 000 $ (avec le moteur de 2 litres) et qu’une boîte manuelle est maintenant disponible.

En vidéo : retour sur la Toyota Supra Turbo 1994