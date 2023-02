Rapides et dangereux 10 : voyez la bande-annonce

Le premier des deux films qui viendront clore la saga Rapides et dangereux, lancée il y a 22 ans, sortira au grand écran le 19 mai. Alors qu’on pensait que le neuvième volet était déjà de trop, que dira-t-on du dixième?

On a maintenant une petite idée avec la présentation de la bande-annonce complète très attendue de Fast X, dont l'accroche est « Le début de la fin de la route ».

Dominic Toretto et ses nombreux acolytes sont de retour pour affronter Dante, incarné par l’acteur Jason Moma (Aquaman), un ennemi sadique qui veut se venger des événements de Rapides et Dangereux 5. Encore une fois, l’action se déroulera à grand coups de poursuites folles et de cascades invraisemblables. Mais certaines parties de la vidéo nous laissent croire que le concept original des courses de rue reprendra davantage de place.

Ce qui nous intéresse avant tout, bien sûr, ce sont les voitures. La fameuse Dodge Charger de Dom refait surface, mais on sait aussi qu’il conduira le tout nouveau concept électrique Charger Daytona SRT. Eh oui, en 2023, même les héros de sa trempe peuvent se passer des moteurs à combustion! On verra également la DeLorean Alpha 5, un autre concept électrique.

L’histoire de Fast X se transportant aux quatre coins de la planète, de Los Angeles à l’Antarctique en passant par Londres, l’Italie, le Portugal et le Brésil, un savoureux mélange de bolides classiques et exotiques est au menu. La Nissan Z modifiée par VeilSide, qui se trouvait au Tokyo Auto Salon en janvier, sera entre les mains de Han. Mentionnons par ailleurs la présence de Datsun 240Z, Alfa Romeo 2000 GT, Lamborghini Gallardo, Porsche 911, Chevrolet Impala (l’originale, évidemment) et plus encore...

Préparez le popcorn!