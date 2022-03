Volkswagen : plus de 25 nouveaux véhicules électriques en Amérique d’ici 2030

Le constructeur allemand Volkswagen vient d’annoncer qu’il compte introduire sur le marché nord-américain plus de 25 nouveaux modèles entièrement électriques représentant ses différentes marques (Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini) d’ici 2030, année où il se donne comme objectif que 55% de ses véhicules vendus sur notre continent soient à batterie.

Les moteurs à combustion devraient ensuite disparaître complètement de sa gamme dans le début de la prochaine décennie.

Après le multisegment ID.4 que l’on connaît déjà et la fourgonnette ID. Buzz en 2024, la marque Volkswagen nous offrira de nouveaux VUS électriques à partir de 2026. À quoi devons-nous nous attendre exactement? Ce n’est pas encore clair. Les ID.5 (VUS compact de type coupé) et ID.6 (VUS intermédiaire à trois rangées) déjà dévoilés ne sont pas censés pour le moment venir chez nous.

Photo: Antoine Joubert

Pour les autres marques, la gamme e-tron d’Audi prendra largement de l’expansion, tandis que Porsche nous prépare des Macan et 718 électriques d’ici 2025. Les premières Bentley et Lamborghini 100% électriques suivront dans la deuxième moitié de la décennie.

Une usine de batteries pour le groupe Volkswagen verra par ailleurs le jour aux États-Unis. Plus de détails seront communiqués à ce sujet avant la fin de 2022, nous promet-on. En mai, un nouveau laboratoire près de l’usine de véhicules du Tennessee commencera ses opérations qui consistent à tester des batteries pour les modèles électriques du constructeur destinés au marché nord-américain.

L’annonce de Volkswagen d’aujourd’hui s’accompagne de la promesse d’investir 7,1 milliards $ américains (tout près de 9 milliards $ canadiens) sur cinq ans afin de bonifier son catalogue de produits, ses efforts en recherche et développement ainsi que ses capacités de production.

Photo: Volkswagen

Rappelons que les Volkswagen Atlas et Atlas Cross Sport (Chattanooga, Tennessee) de même que les Tiguan, Taos et Jetta (Puebla, Mexique) vendus en Amérique du Nord sont tous fabriqués localement. L’ID.4 s’ajoutera à l’usine du Tennessee plus tard cette année.

Au-delà de l’assemblage, Volkswagen parle également de décentraliser la conception et l’ingénierie de ses véhicules d’ici 2030 dans le but de mieux répondre aux besoins et exigences de ses différents marchés.

En vidéo : Volkswagen dévoile la fourgonnette ID. Buzz