Volkswagen ID. Buzz : le Bus est de retour et il est 100% électrique!

Cinq ans après le concept du même nom, le tout nouveau Volkswagen ID. Buzz se dévoile aujourd’hui officiellement dans sa version de série, faisant renaître l’esprit de la célèbre fourgonnette Type 2 – aussi appelée Bus, Microbus, Combi ou Samba, dépendamment de la région du globe où vous habitez – dans une formule résolument moderne et 100% électrique.

Il faudra redoubler de patience, toutefois. Les modèles présentés aujourd’hui en première mondiale, incluant l’ID. Buzz Cargo, sont ceux qui commenceront à se vendre en Europe cet été.

Les ID. Buzz destinés à l’Amérique du Nord, dotés d’un empattement plus long et de trois rangées de sièges, seront dévoilés en 2023 et commercialisés en 2024, la production se faisant à Hanovre, en Allemagne. Le directeur des communications de Volkswagen Canada, Thomas Tetzlaff, explique qu’il est encore trop tôt pour nous donner des détails à leur sujet.

Un nouveau coup de cœur

Ceux qui se rappellent la défunte Volkswagen Routan l’oublieront vite en voyant cette nouvelle fourgonnette rétro-futuriste beaucoup plus susceptible de toucher des cordes sensibles et de soulever des passions. Sa bouille sympathique et son extérieur deux tons optionnel (avec le capot et le toit en blanc) ne sont que le début.

Photo: Volkswagen

Les porte-à-faux restent très courts et la surface vitrée, généreuse. Tout l’éclairage, incluant la mince barre qui relie les phares à l’avant et les feux à l’arrière, est à DEL. Notez l’emblème « VW » qui est plus gros que sur les autres véhicules de la marque, comme avec les fourgonnettes originales. Sur certaines versions, l’éclairage s’anime à l’approche du conducteur et à l’ouverture des portières. Il est par ailleurs question de roues mesurant de 18 à 21 pouces et d’un diamètre de braquage d’à peine 11,1 mètres.

Un habitacle qui fait sourire

À l’intérieur, l’espace et la technologie sont à l’honneur. Dans la configuration à deux rangées que nous n’aurons pas ici, des sièges avant avec accoudoirs ajustables et tables pliantes au dossier de même qu’une banquette arrière coulissante et rabattable 60/40 sont de mise. Un plancher de coffre à hauteur variable en option donne un volume utilitaire de 1 121 litres. La configuration à trois rangées ajoutera une banquette à deux places pour accueillir un total de sept passagers.

Photo: Volkswagen

Remarquez qu’un mélange de couleurs (au choix) agrémente l’habitacle et que des touches stylistiques comme des dessins gravés (incluant la fourgonnette en vue latérale et même un « Smiley ») ornent les sièges et les panneaux. Un éclairage ambiant offrant jusqu’à 30 couleurs est aussi inclus.

Photo: Volkswagen

En passant, les ID. Buzz et ID. Buzz Cargo seront les premiers modèles de Volkswagen à ne pas utiliser de cuir animal ni de matériaux non renouvelables, préférant à la place des fibres synthétiques et recyclées.

Le poste de pilotage consiste en un tableau de bord numérique de 10 pouces et un écran central tactile de 10 ou 12 pouces (selon la version) qui donnent l’impression de tablettes flottantes. Sous le second, il y a des commandes tactiles pour contrôler certaines fonctions, dont la climatisation. Au lieu d’un levier de vitesses ou de boutons comme dans de plus en plus de véhicules, le conducteur a une tige sur la colonne de direction qu’il doit tourner vers l’avant pour mettre l’ID. Buzz en marche ou vers l’arrière pour reculer. La console centrale peut être mobile et amovible en option pour plus de polyvalence.

Photo: Volkswagen

La plateforme MEB reprend du service

Sur le plan technique, on retrouve la même plateforme MEB qui sert aux autres membres de la gamme ID. de Volkswagen, comme le multisegment ID.4. La motorisation annoncée pour le moment achemine 201 chevaux et un couple de 229 livres-pied aux roues arrière. Son énergie provient d’une batterie au lithium-ion de 82 kWh (capacité nette de 77 kWh), qui se recharge de 5% à 80% en 30 minutes via une borne rapide capable de fournir un courant continu de 170 kilowatts. Celles du Circuit électrique sont en général de 50 ou 100 kilowatts.

Photo: Volkswagen

Volkswagen indique que d’autres batteries et d’autres niveaux de puissance suivront. Une thermopompe est disponible pour récupérer la chaleur et chauffer l’habitacle en hiver sans trop affecter l’autonomie. À propos, la compagnie n’avance encore aucun chiffre sur la distance qu’il sera possible de parcourir avec l’ID. Buzz.

Comme pour l’ID.4, une version à rouage intégral pourrait être offerte chez nous, mais ça reste à confirmer. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour tout savoir au sujet de l’ID. Buzz!

En vidéo: Antoine Joubert présente le Volkswagen ID.4 2022