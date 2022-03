Volkswagen ID. Buzz : pourquoi une version différente en Amérique du Nord?

Je suis intéressé par le futur Volkswagen ID. Buzz. Par contre, je suis déçu d’apprendre que le modèle qui sera offert en Amérique du Nord sera plus gros. Pourquoi faut-il que ce soit plus gros chez nous?

---------------

Bonjour Claude,

D’abord, un mot sur le Volkswagen ID. Buzz. Ce nouveau modèle reprend essentiellement l’allure des premiers microbus de Volkswagen, notamment rendus célèbres par leurs fameuses conversions en campeurs par la compagnie Westfalia.

Volkswagen nous présente donc une fourgonnette au look à la fois moderne et rétro, avec une motorisation 100% électrique. On vous comprend d’être intéressé, parce que le produit semble très convaincant! Reste à voir combien Volkswagen demandera pour ce modèle dont l’arrivée au Canada n’est prévue que pour 2024.

Photo: Volkswagen

Précisons maintenant que le véhicule dévoilé par Volkswagen est effectivement celui qui sera vendu en Europe, avec une configuration à cinq passagers. Pour l’Amérique du Nord, Volks promet un ID. Buzz à empattement allongé qui intégrera une troisième rangée de sièges pour en faire une fourgonnette en bonne et due forme.

Cette stratégie rappelle d’ailleurs celle empruntée par Volkswagen avec le Tiguan. En Europe, on vend un Tiguan de plus petit format ainsi qu’un modèle allongé baptisé Allspace. Chez nous, on n’a droit qu’à ce modèle de plus gros gabarit.

Pourquoi proposer des véhicules plus gros chez nous? Comprenez que cette stratégie est prise pour l’ensemble du continent nord-américain, et pas seulement pour le Québec. Aux États-Unis, les véhicules plus gros ont la cote et les constructeurs européens s’ajustent souvent en conséquence. Et comme les Américains sont beaucoup plus nombreux que les Canadiens, ce sont souvent leurs préférences qui sont prises en considération quand vient le temps d’établir une stratégie de commercialisation.

Photo: Volkswagen

Maintenant, est-ce qu’un Volkswagen ID. Buzz à cinq passagers connaitrait réellement du succès chez nous? Permettez-nous d’en douter. Ce véhicule de gros gabarit doté de portes coulissantes semble suffisamment spacieux pour y intégrer trois rangées de sièges. Ceux qui n’ont besoin d’espace que pour trois ou quatre passagers se tourneront plutôt vers le petit VUS ID.4.

Photo: Volkswagen

Reste maintenant à voir si l’allure du ID. Buzz nord-américain sera fidèle à celle du modèle présenté en Europe. Croisons-nous les doigts!

En vidéo: Antoine Joubert présente le Volkswagen ID.4 2022