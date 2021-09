Volkswagen ID.4 : 386 km d’autonomie avec le rouage intégral

Balado : le Volkswagen ID.4 mis à l’essai

Dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio , Antoine Joubert et Germain Goyer ont livré leurs impressions sur le Volkswagen ID.4 . Sans aucun doute l’un des véhicules les plus attendus cette année, l’ID.4 est le deuxième modèle électrique de Volkswagen et succède ainsi à …